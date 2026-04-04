害怕野火出走 她與丈夫「經濟改善明顯」

一些曾深信「加州夢」的民眾，如今卻因野火威脅、生活成本高漲，以及短租政策收緊而選擇離開洛杉磯。（示意圖取自Pexels)

曾深信「加州 夢」的民眾，如今卻因野火威脅、生活成本高漲，以及短租政策收緊而選擇離開。來自洛杉磯 的女子Natasha Clark，正是近期搬離加州人潮中的一員。

根據紐約郵報的報導，Clark表示，她原本在西好萊塢經營Airbnb 短租，作為重要收入來源，但隨著地方政府加強管制並祭出罰款風險，她被迫停止經營，經濟頓時承受壓力。

而真正讓她下定決心離開的，是接連發生的野火。她與丈夫Luke在寶馬山野火（Palisades Fire）後重新審視居住環境，最終決定搬離洛杉磯。「那場火真的嚇到我們了，我們付著這麼高的費用，卻買不到房屋保險，感覺毫無保障。」

在短短幾個月內，Clark與丈夫搬往北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）。她形容這個決定有點衝動，但很快就感受到經濟上的差異。兩人於2025年5月以66萬美元購入一棟約2800平方呎的獨立屋，這樣的價格在南加州僅能購得相對普通的房產。

最新人口數據也反映出這股外移趨勢。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）公布的資料，2024年7月至2025年7月期間，洛杉磯縣人口減少約5萬4000人，為全美降幅最大地區。該縣人口已從過去超過1000萬人，下滑至970萬以下，呈現持續下降趨勢。

房價與租金負擔，被專家視為主因。房地產網站Realtor.com資深經濟學家Joel Berner指出，洛杉磯住房可負擔性指數僅0.41，遠低於全美平均的0.77。

Clark坦言，離開並不容易。「我從沒想過要離開洛杉磯，如果說實話，野火是很大的原因。我當初很努力才來到加州，也是刻意選擇這裡。」她強調，搬遷並非出於政治因素，但經濟上的改善十分明顯。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）也對人口流失表示關注。她指出，人口下降顯示政府必須回歸基本面，重視公共安全與居住可負擔性。「當人們感到安全且負擔得起生活時，他們才會留下並投資社區；若失去這種平衡，將流失支撐本地經濟的勞動力與家庭。」

儘管如此，Clark並未完全關上回到加州的大門。「在財務上這裡確實更好，但你也會失去很多。」她說，「離開真的很不容易，我也不能說我會永遠待在這裡。」