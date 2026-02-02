夜貓子心臟疾病風險 較常人高出16%

我的頻道

編譯組／綜合報導
專家指出，喜歡畫伏夜動的「夜貓子」人，要改變成為早起人士，生理上有一定困難，但仍有方法減少夜貓的健康風險，如戒菸和作息定時。（ 示意圖，Unsplash／Agto Nugroho）
最近一項研究顯示，晚睡的「夜貓子」較正常睡眠人士面對更高風險的心臟疾病。然而，專家指出，夜貓子要變得早睡早起，在生理上遇上困難，但仍有方法減低疾病風險。

該項大型研究發表於「美國心臟協會雜誌」，研究結果表明，在深夜更為活躍的夜貓子，較一般人的整體心臟健康狀況為差。領導這項研究的Brigham and Women's Hospital暨哈佛醫學院的研究員基亞內爾西（Sina Kianersi），其團隊追蹤了英國生物數據庫（UK Biobank）內，超過30萬名中老年人的睡覺與醒來偏好資料，發現約8%的人自認為夜貓子，他們在傍晚或晚上，以至在大多數人已入睡之後，其身體和精神更為活躍；另外四分一的人是早起鳥，在白天效率最高，早睡早起。其餘的人則屬於中等作息，介於兩者之間。

研究發現，在長達14年的追蹤中，夜貓子首次心臟病發作或中風的風險，比一般人高出16%。當中，若對照美國心臟協會的八項心血管健康關鍵因素，女性夜貓子的整體心血管健康狀況更差。另外，不健康的生活習慣，如吸菸、睡眠不足和不良飲食，亦被視為心血管不健康的主因。

研究領導人基亞內爾西提到夜貓子要改變睡眠時間的困難，是在於「生理時鐘跟一般慣常的作息時間不配合」，這使夜貓們較難養成有益心臟健康的習慣。但他指出，這是可以改變的。他形容自己也是夜貓子，感覺晚上七、八點以後，分析能力會大增。

每個人的晝夜節律都略有不同。夜貓子與人體內的生理時鐘有關，這時鐘遵循大約24小時的周期，不僅調節何時入睡和醒來，還使各個器官系統保持同步工作，影響心率、血壓、壓力激素和新陳代謝等。

另一位沒有參與上述研究、帶領近期美國心臟協會就日夜節律作出指導的西北大學學者克努森（Kristen Knutson）指出，夜貓子要改變成為早起人士，其體內節奏不能配合。例如，人體會在一天中，分泌胰島素來把食物轉化為能量，新陳代謝亦隨之波動，那麼夜貓子就難以消化大清早的高熱量早餐，因為此時其生理時鐘仍是夜晚。

基亞內爾西表示，過往的研究顯示，與作息規律的人相比，夜貓子的吸菸率更高、運動量更少。

因此，夜貓子雖然在生理上較難適應一般人的正常作息規律，但仍有方法減少健康風險，例如基亞內爾西提及的戒菸，以及他和克努森都提到，若不能達至最少七小時的理想睡眠時間，則恒久地作息定時，也有助健康。

