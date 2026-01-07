中風、心臟病發作、嚴重創傷… 突發重症應送醫院急診部

我的頻道

編譯組／綜合報導
不是所有急病都需到醫院急診部求助，但分秒必爭的緊急健康狀況，如中風、心臟病發作或嚴重創傷等，應直接去醫院急診部，以免延醫風險。圖為位於Santa Clarita的一家醫院急診室入口。（美聯社）
當遇上急病時，應到醫院的急診部（emergency department，ER）就醫，還是去附近診所尋求緊急護理（urgent care）？醫院常常人滿為患，等待時間長。若做了錯誤決定，便有延醫風險，損失時間與金錢。醫護專家分享選擇合適醫治管道的建議。

每日郵報（Daily Mail）訪問醫護人員，他們給出了實用建議。整體而言，對於分秒必爭的緊急健康狀況，如中風心臟病發作或嚴重創傷等，應直接去醫院急診部，因為這些病症若延醫，可能導致永久殘疾或死亡。

加州Providence St. Joseph Hospital-Orange急診部醫生魯道夫（Melissa Rudolph）指出：「急診部更適合照顧嚴重疾病如腹痛、胸痛、神經系統症狀、呼吸困難等。」

以下症狀亦應前往急診部求助：身體一側無力或麻木、言語不清、昏厥或精神狀態改變、嚴重燒傷、嚴重頭部或眼部損傷、腦震盪引起的意識混亂；嚴重骨折和關節脫位、伴隨皮疹的發燒、癲癇發作、嚴重割傷需縫針、孕期陰道大量出血等。

以上情況需要即時醫治，並且只有急診部才能應對。醫生通常需要進行的驗血、CT掃描或靜脈注射藥物等，只有在急診部才能做到。

但相同症狀也因病人的年紀而有不同處理。魯道夫指出，年輕病人胸痛及呼吸困難，可能源自非緊急問題；但年老病人已患糖尿病、心臟病、高血壓者，若出現胸痛和呼吸困難，就要急診處理。

她指出，注意兒童急症的表現：「如果孩子精神萎靡，難以喚醒或反應遲鈍，不吃不喝，尤其是在退燒後，應該立即送往急診部求醫。」

至於前往緊急護理就醫更合適和高效的狀況，則是當症狀持續數天，而非在數分鐘或數小時內突然發作的，疼痛程度為輕度至中度（1至6級），令人困擾，但不至於失去能力如呼吸困難、胸痛或精神狀態改變等緊急徵兆。

魯道夫舉例，像扭傷、骨折、感冒症狀、耳痛、咽喉痛等基本常見疾病。另外，輕微燒傷、需要縫針的割傷、無呼吸困難的輕微過敏反應，亦可尋求緊急護理。

密蘇里州註冊護士、腦麻痹中心醫學檢視員帕布斯特（Kelsey Pabst）指出，低燒、輕微骨折、無系統性症狀的輕微呼吸道或皮疹等，可接受緊急護理。常見疾病如發燒（兩個月以下嬰兒除外，必須到急診部）、耳部感染、腹瀉、嘔吐及輕微頭部損傷等，也適合緊急護理 。

如有疑問，尤其是出現突發、嚴重或令人擔憂的症狀時，到急診部會更保險，以免讓可能有性命危險的疾病延醫。

2014至2019年在美國超市買牛肉 可望領補償金

首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠 「走出舒適圈，學會對大眾發聲」

