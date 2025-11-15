Aldi預製料理 感恩節大餐省時省錢

我的頻道

洛杉磯訊
平價超市Aldi推出的感恩節料理，比自己在家做還划算，省時省力。（Aldi官網）
感恩節將至，許多家庭又要投入一年一度的「廚房馬拉松」。今年若想減少壓力、縮短備餐時間，又能守住荷包，平價超市Aldi推出的預製料理，是不容錯過的省時省錢選擇。多款料理不但省去冗長準備流程，價格甚至比自己動手更划算。

不少人誤以為預製品價格偏高，但在Aldi卻相反。該超市今年推出的多款感恩節主流菜色，從甜薯砂鍋到火雞餡料，不但「開箱即烤」或「微波即食」，價格往往低於購買食材自製，成為不少家庭的年度採購清單。以下五款最受推薦：

1、甜薯砂鍋（Sweet Potato Casserole with Praline Topping）

甜薯甜點是感恩節餐桌的經典，但自製甜薯砂鍋十分費工，還需額外購買奶油、雞蛋等材料，成本累積不低。Aldi的冷凍甜薯砂鍋僅售4.99美元，無需退冰即可進烤箱，烘烤時間約一小時。上桌時搭配香草冰淇淋，足以驚豔全場。

2、菠菜朝鮮薊沾醬（Appetitos Spinach Artichoke Dip）

這款濃郁熱食前菜，在節慶期間尤其受歡迎，但自製版本需使用洋薊、起司等材料，成本至少5美元以上，還得占用烤箱時間。Aldi的冷凍菠菜朝鮮薊沾醬定價4.99美元，微波數分鐘即可端上桌。

3. 四重起司即食馬鈴薯泥（Chef's Cupboard Four Cheese Homestyle Instant Mashed Potatoes）

自製馬鈴薯泥看似簡單，但若要準備一大鍋，加上馬鈴薯、奶油、切達起司、鮮奶油與大蒜等材料，費用輕易破5美元。Aldi的四重起司即食馬鈴薯泥每包僅1.09美元，可做兩杯份量。只需加鹽、胡椒或蒜粉，並撒上細蔥花，就能大幅提升風味。

4. 焗烤干片馬鈴薯（Chef's Cupboard Scalloped Potatoes）

干片馬鈴薯自製版本需大量切片、調醬與烘烤，材料與時間成本都不低。Aldi的焗烤干片馬鈴薯使用切達與藍紋乳酪醬汁，一盒1.29美元，不需切片、不需繁複備料，即可快速完成。

5. 火雞風味餡料（Chef's Cupboard Turkey Stuffing Mix）

餡料是感恩節的靈魂配菜，但若用高品質麵包、放養雞蛋、有機蔬菜自製，成本可能很快飆升。Aldi的火雞風味餡料在Reddit上擁有高評價，一盒僅0.89美元，只需要水與奶油即可完成，每盒可供六人享用，味道好到可能讓賓客以為是你親手製作。

這款甜薯砂鍋只需要進烤箱一小時即可享受美味。（Aldi官網）
