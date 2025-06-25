防助學金詐騙 篩選流程將改恐延發放

教育部研擬新的篩選流程，以應對日益猖獗的助學金詐騙。（西洛杉磯學院官網）

CalMatters報導，助學金詐騙案激增，聯邦教育部 宣布從今秋起引入新的「篩選流程」（screening process，很可能是詐欺偵測軟體），要求今夏對申請者進行額外審核。此一措施將對加州 的社區學院造成重大影響，恐導致助學金延遲發放數周至數月。

不同於四年制大學，加州的社區學院採開放式入學政策，申請流程簡單，但疫情期間詐騙集團利用此漏洞冒充學生詐領助學金。利佛摩（Livermore）拉斯波西塔斯學院（Las Positas College）助學金主管哈拉爾（Kevin Harral）表示，該政策或增加審核負擔，恐迫使學生放棄申請助學金，特別是缺乏身分證明或有心理障礙者。

詐騙者冒充低收入 學生，通過簡單的申請流程獲取高達每年7400美元聯邦助學金，這些資金原本是用以支付學費和生活費，卻成為詐騙集團目標。CalMatters 4月報導，虛假學生過去12個月，從聯邦與州共竊取超過1300萬美元助學金，此數字是前一年的兩倍多。

目前聯邦學生援助免費申請（FAFSA）流程要求提供社安號碼、出生日期及收入等資訊，且需通過社安局和國稅局驗證。然詐騙者利用竊取的個資通過審核。部分申請者需額外提供身分證明，如公證文件，親自到校驗證身分等。新的篩選流程將擴大身分核對範圍，主要針對首次申請者，但尚未公布具體細節。

全國學生助學金管理者協會公共政策副會長麥卡錫（Karen McCarthy）支持聯邦政府「在詐騙檢測方面承擔更強大角色」，但擔心新政策會讓助學金辦公室增加工作量。然教育部公告稱，從秋季開始的開選流程最終會減少大學工作量。

對哈拉爾及不少助學金主管來說，聯邦助學金系統任何改變都令人擔憂。2023年教育部推出新版FAFSA，原訂10月公布，但延期至12月底才釋出，中間還出現技術故障，導致成千上萬沒有社安號的加州學生一度無法申請。他擔心新的篩選流程可能無法在今秋上路，迫使工作人員需手動核實申請者身分。

社區大學系統近年來已投入約1億5000萬美元加強詐騙防範和網路安全，且計畫未來要求所有申請者驗證身分。另有提議通過收取申請費阻止虛假申請，但恐造成學生負擔。加州學生助學金委員會執行主任岡薩雷斯（Daisy Gonzales）認為，為應對詐騙而採取的過度措施，不應「懲罰」低收入學生，應在公平和效率間取得平衡。