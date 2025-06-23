汽車前燈愈來愈亮 干擾對向駕駛待監管

現代車輛車燈愈來愈亮，影響對向駕駛。（路透）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，汽車燈愈來愈亮已是不爭的事實。新型車輛使用的車燈不僅更亮、更藍，且隨著車輛高度增加，車燈更容易直射對向駕駛視線，這些改變儘管提升道路可視性，但也帶來日益嚴重的眩光問題。

舊款汽車使用鹵素燈（halogen bulbs），亮度約為1000流明（lumens，可見光的單位）。自2000年代中期開始，汽車製造商開始引入LED技術，這種車燈亮度達4000流明，比鹵素燈明亮四倍以上。第三方市場的LED燈甚至可超過1萬流明。這種明亮、偏藍的光源不僅容易讓眼睛感到不適，還讓夜間駕駛因眩光而分心。

隨著美國人愈來愈喜歡大型SUV 和卡車，車輛高度增加，這些車燈更容易直射對向駕駛視線。羅德島居民席爾瓦（Alan Silva）提到，在黑暗的道路上駕駛時，曾因迎面而來的明亮車燈暫時失去視線。另一位居民多爾（Sabrina Doyle）則認為，應對車燈亮度進行嚴格管制。然目前包括羅德島在內的多數地區，針對車燈亮度的監管仍不完善。一些州（包括德州 ）試圖透過限制車頭燈亮度解決道路眩光問題。

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA ）2022年修改規定，允許使用名為「自適應性開關遠光燈」（adaptive driving beams）技術。該技術在歐洲已普及，能偵測對向車輛，自動調整燈光方向或亮度，以減少對其他駕駛影響。

一些自適應性遠光燈甚至有遮光裝置，可將光線偏離對向車輛的視線範圍。2019年美國汽車協會（AAA）一項研究表明，自適應性遠光燈在提升道路能見度的同時，能有效減少眩光問題。然AAA東北地區辦公室人員楊吉莉安（Jillian Young）指出，該技術普及仍需時間，且只適用於新車。

儘管法規尚未完善，新技術普及仍在過渡期，專家建議，當對向車輛燈光過於明亮時，駕駛可將視線偏離燈光方向，以減少眩光對視覺的干擾。這是目前保護駕駛安全的有效措施之一。