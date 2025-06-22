網購+貿易戰衝擊 IKEA長堤店熄燈

IKEA位長堤的「規劃與訂購中心」概念經營點，將於本月29日關閉。（取自IKEA長堤門市官方網站）

受到網購潮流及貿易戰影響，瑞典家具巨頭「宜家」（IKEA ）宣布將於29日關閉在加州長堤 市的經營點。

上述消息由財經媒體The Street於20日報導，並指出除關閉長堤的門市外，IKEA亦會關閉兩個在英國的經營點。

加州長堤經營點位於卡森大道（Carson Blvd）7611號，是IKEA「規劃與訂購中心」（The Plan & Order Points，又稱「規劃工作室」）營運策略下開設的一個門市點，以較小的規模將IKEA的設計服務帶到市中心。這些經營點沒有迷宮般的倉庫，只有3000到15000平方英尺的規劃設施和專家來協助客人規劃購買，現場也沒有家具庫存。

IKEA發言人對The Street解釋關閉長堤經營點的原因：「網上的『點擊提貨』服務需求，近來一直增加，而顧客亦希望購買種類較少的家居裝飾配件；同時，客人比較喜歡能把商品退回的IKEA實體店，但由於空間有限，目前的門店（長堤店）無法配合。」

雖然如此，發言人指出，IKEA並不會縮減或取消其「規劃工作室概念」的經營點，還會於2025和2026年，計劃在美國開設更多這類門市。

最近，許多大型零售商都遇到經營挑戰，包括梅西百貨（Macy's）、Big Lots、LL Flooring及At Home，都因財務困難，而於近月關閉在美國的部分門市。雖然IKEA繼續擴大其業務範圍，但亦不能完全倖免於業界遇到的挑戰，包括消費者購物趨勢變化，例如網購潮流，以及川普總統開展的關稅貿易戰。