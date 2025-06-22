大美洲樂園 恐因租約於2027年關閉

六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園可能在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

六旗娛樂集團（Six Flags）宣布，可能在2027年關閉位於聖塔克拉拉的大美洲主題樂園 （California’s Great America）。

南加州 新聞集團報導，六旗財務長威瑟羅 (Brian Witherow) 在最近的一次投資者會議上表示，如果公司不延長該公園的場地租約，位於聖塔克拉拉的大美洲主題樂園將在2027年關閉。威瑟羅表示：「除非我們決定延長租約，並行使我們的選擇權之一來延長租約，否則該主題樂園就會關閉。」

在這種情況下，大美洲主題樂園將於2027年10月下旬萬聖節過後關閉。此一主題樂園的前母公司雪松會展（Cedar Fair）於2024年與六旗樂園合併，交易價值達80億美元，兩家公司合併後成為北美洲的遊樂園巨頭。

六旗集團在加州還另有三個遊樂園和三個水上樂園。遊樂園分別是南加 州瓦倫西亞（Valencia）的六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）、北加州瓦利賀（Vallejo）的六旗探索王國（Six Flags Discovery Kingdom）和南加州橙縣普安那公園（Buena Park）的樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）。

水上樂園則是位於南加州瓦倫西亞的洛杉磯颶風港（Hurricane Harbor Los Angeles）、北加州的康柯德颶風港水上樂園（Hurricane Harbor Concord）和南加州普安那公園的樂慈水上樂園（Knott's Soak City）。