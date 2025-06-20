舊金山加大研究：日常習慣、小行動 帶來大喜樂

舊金山加大研究發現 ，人們每日從事能讓自己感到快樂的小事，可帶來巨大幸福感。 （美聯社）

舊金山 加大（UCSF）一項新研究顯示，諸如聆聽笑聲、在家附近散步欣賞花朵、日行一善等簡單任務，可以顯著改善人們的情緒健康和生活態度。

舊金山紀事報報導，舊金山加大教授艾波（Elissa Epel）長期研究壓力對人體老化和整體健康的影響，她本月在柏克萊加大 進行的「大喜樂計畫」（Big Joy Project）中發表了一篇論文，表示所謂的「快樂微行動」（micro-acts of joy）會對人們的情緒產生顯著影響，尤其會影響到人們能掌控自我幸福的信念。

艾波的團隊從2022年到2024年對「大喜樂計畫」近1800名參與者進行研究，探討簡單、易於從事、無需花費太多時間的干預行動是否能對人們的生活態度產生可測量且持久的影響。出乎意料之外，研究獲得了非常肯定的結果。

艾波說：「我們對人們情緒健康的改善程度感到非常驚訝，『大喜樂計畫』參與者在一周內獲得的成果，是其他計畫必須進行好幾個月、每次數小時才能獲得的成果。」

艾波還說：「我們發現，不只是生活原本就富裕的人情緒獲得改善，生活中面臨諸多挑戰的人，例如經濟拮据或地位低下者，他們受益更大。」

舊金山加大研究團體讓參與者在七天時間裡練習七項活動，包括與他人分享慶祝時刻、做善事、列出感恩清單、觀看一段優勝美地 （Yosemite）壯觀美景的影片等。艾波表示，他們挑選的任務主要是為了激發希望和樂觀、驚奇和敬畏、有趣和滑稽的感覺，而且每項任務不到十分鐘就能完成。

在為期七天的計畫開始和結束時，參與者必須回答一系列關於其心理和生理健康的問題，科學家還會對其情緒健康、正面情緒、幸福感、壓力和睡眠品質進行測量，然後將參與前後的答案進行比較。

研究發現，參與者在所有方面都獲得了改善，而改善程度會隨著參加天數的增加而提高，例如參加整整七天的人比只參加兩、三天的人獲益更多。此外，非裔和西語裔參與者比白人獲益更多，年輕人又比老年人獲益更多。

艾波表示，目前還不清楚這些微小的行動為何能產生如此深遠的影響。從生物學角度來看，可能與複雜的荷爾蒙活化有關；又或者這些行動能打破負面思考的惡性循環，同時將精神能量引導到正面的方向上。

艾波說，這項研究的一個重要結論是：人們對自身幸福的掌控能力比想像中強。即使身處艱難時期，就算每天只獲得微量的快樂也能產生巨大影響。