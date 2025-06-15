失眠者福音 專家建議補充甘胺酸鎂

罐裝甘胺酸鎂。（蝦皮購物網站）

失眠或經常半夜醒來，至少困擾了六分之一的英國人，與7000萬美國人。加州 麻醉師費古拉（Myro Figura）最近在Instagram的短片爆紅，因為根據他的心得，睡不著的問題，往往靠吃營養品「甘胺酸鎂」（magnesium glycinate）就能改善，而且甘胺酸鎂還能促進維他命D生成，同時避免鎂與維他命D生不足可能引發的疾病。

他說，甘胺酸鎂是一種特別的鎂類礦物質，吸收度更好，缺鎂會導致壓力賀爾蒙「皮質醇」過高，導致過於緊張、焦慮而難以入睡，或是半夜無故醒來。鎂的增加則能提高退黑激素的濃度，使人更好睡。

費古拉是美國麻醉學會（American Board of Anesthesiology）的成員，在觀看次數已達94萬次的短片中，他說，如果真要推薦一種保健食品，那就是甘胺酸鎂，因為除了改善睡眠品質、維持甲狀腺正常運作，還能促進維他命D的生成，避免骨質疏鬆與肌力退化。

他在短片中指出，醫學期刊「營養素」（Nutrients）刊登的分析型研究指出，18項不同的臨床試驗都確定，鎂能緩解中度焦慮徵候，因此想要一覺到天亮，補充鎂可能就能達成。

甘胺酸鎂是鎂與胺基酸「甘胺酸」（glycine）的化合物。不同於其他鎂類化合物，甘胺酸鎂不會刺激消化系統，還能幫助人體散熱，因此定期攝取會更好睡。美國超市的一瓶甘胺酸鎂大概十幾美元，每顆含量200至500毫克。

每日郵報指出，英國國民保健署（National Health Service）建議，19至64歲的女性，每日攝取270毫克；同樣年紀的男性則為300毫克。甘胺酸鎂的耐受量上限是其他鎂類的9倍，不過保健署還是不建議多吃營養品，粗穀、堅果、種子、魚類是更好的來源，有葉綠素的蔬菜也是個好選擇。

不過，英美兩國民眾都有缺鎂、缺維他命D的問題，英國是六分之一的民眾，美國則是至少7000萬人，因此腦內的皮質醇過高，造成難以入睡或長期失眠。

缺乏維他命D，除了衍生肌肉、骨骼問題，還有可能影響免疫系統，或引發焦慮症與憂鬱症。另外，睡眠研究機構「The Sleep Charity」對2000人的分析發現，90%有睡眠問題；但報導指出，高達65%的人從未尋求醫療協助，嚴重的話可能引發癌症 、中風 或不孕。