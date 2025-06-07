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TSA：好市多會員卡不能用來登機 但這些證件可以

洛杉磯訊
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TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為／攝影）
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為／攝影）

近日有關「好市多會員卡可作為身分證件通過機場安檢」的說法在社群平台流傳，引起不少旅客關注。對此，美國聯邦運輸安全管理局（TSA）澄清，強調好市多會員卡並非有效身分證件，不應被視為合法的身分識別方式。

根據Chowhound此前報導，有網友在Reddit論壇好市多討論區中分享親身經驗，稱在忘帶駕照的情況下，向TSA人員出示好市多會員卡後仍順利通過安檢。這則貼文發引起廣泛討論，讓部分旅客以為好市多會員卡可作為替代證件使用。

但TSA於4日在官方臉書發文指出，「我們也很愛熱狗和烤雞，但請大家不要再說好市多會員卡等同於全真駕照（REAL ID），絕對不是。」TSA發言人Lorie Dankers接受媒體採訪時表示：「那不是政府核發的證件，不能被視為有效身分證明。」

TSA的臉書發文指出，「我們也很愛熱狗和烤雞，但請大家不要再說好市多會員卡等同於...
TSA的臉書發文指出，「我們也很愛熱狗和烤雞，但請大家不要再說好市多會員卡等同於REAL ID，因為它絕對不是」。（截圖自TSA臉書）

在特殊情況下，例如遺失駕照、護照等主要證件時，TSA人員可能透過補充資料及額外安檢程序協助旅客通關，但好市多會員卡不屬於TSA官方認可的證件。發言人指出，這類誤傳幾乎每隔幾個月就在網路上捲土重來，TSA因此不得不一再重申規定，以免誤導大眾。

根據TSA官網，成人旅客在通過機場安檢時，必須出示有效身分證件，包括但不限於：REAL ID（全真駕照）、護照或護照卡、全球入境計畫（Global Entry）卡、NEXUS卡、退伍軍人健康卡（Veteran Health ID Card）。TSA提醒，若旅客遺失證件，可透過補充資訊進行身分確認，但不建議倚賴非官方證件，以免耽誤自身與其他旅客的通關進度。

自2025年5月7日起，美國絕大多數成年旅客（18歲以上）在搭乘國內航班時，須出示護照或符合聯邦REAL ID標準的升級版身分證件，才能通過機場安檢。

美聯社報導，這項規定源自2005年國會在911恐怖攻擊事件後通過的「REAL ID法案」，目的是加強身分安全驗證。REAL ID為各州發行的駕照或身分證，在大多數情況下，可從卡面上一個黃色圓圈內的白色星號辨識其真偽。

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