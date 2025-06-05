好市多測試手機掃描結帳 排長隊付款不再

好市多未來結帳更便捷，不再排長隊。（美聯社）

Delish.com報導，好市多 （Costco）正測試一項全新「掃描即結帳」（Scan and Go）功能，顧客能直接用手機掃描商品且完成付款，此一創新功能有望解決顧客長期以來對排隊時間過長的不滿。目前這項測初步試顯示良好成效。

好市多這項新功能，聽起來很像沃爾瑪 「山姆俱樂部」（Sam's Club）的「掃描即結帳」（Scan and Go）服務？沒錯，兩者在概念上十分相似，主要區別只在細節上：消費者可使用手機行動支付 完成結帳。目前，該功能仍處於測試階段，但好市多報告稱，初步成果令人振奮。執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）接受「財富」（Fortune）雜誌訪問時表示，「我們看見一些非常、積極的初步結果，會員接受度非常高。」

許多消費者開始翹首期盼，希望這項掃描即結帳技術盡快普及於所有好市多門市。一名顧客在好市多Reddit討論區發文稱「好市多排隊絕對是逛這裡最糟糕的部分。」另一位用戶指出，好市多「非常需要」引入此功能，「若沃爾瑪的山姆俱樂部能成功推行這項服務，我相信好市多也能做到。老實說，會繼續保留山姆俱樂部會員最大原因之一，就是因他們這項掃描即結帳功能。」