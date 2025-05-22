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得寸進尺？State Farm房屋保費才剛獲准漲17% 又要求漲到30%

編譯廖宜怡╱綜合報導
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才剛獲准在加州調漲房屋保費17%，State Farm現在要求漲到30%。（NBC電視新聞截圖）
才剛獲准在加州調漲房屋保費17%，State Farm現在要求漲到30%。（NBC電視新聞截圖）

加州最大保險公司State Farm上周才獲批准可在加州調漲房屋保費17%，公寓和租屋者漲15%，6月開始生效。但是，State Farm透露，他們計畫將保費調漲到原來提出的30%，同時大幅提高公寓和租屋者保費。

舊金山紀事報報導，State Farm最初2024年6月要求將加州房屋保費提高30%。隨著17%的緊急調漲要求被批准，State Farm現在希望將漲幅提高到去年提出的30%。如果這項要求也獲批，將從2026年開始生效。

State Farm發聲明：「雖然很高興加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）批准State Farm提出的17%緊急臨時保費漲幅，但無法滿足我們2024年6月提出的30%漲幅需要，我們仍在尋求達成這一目標。」

除房屋保費，State Farm也要求提高公寓保費到36%，租屋者保費提高到52%。租賃住房保費，則維持上周獲准的漲幅38%。

加州保險廳副廳長梭勒（Michael Soller）19日說，「他們想要更多？我們也想要更多，更多數據、更高透明度、服務更多投保人、為山火受災地區提供更多保單。法律不是想要就能改變的，所有費率都必須合理，以免消費者遭到剝削。」

維權組織「消費者監護人」執行董事鮑伯（Carmen Balber）指出，盡管State Farm在最近的聽證會上，同意暫時將保費漲幅降到17%，但他們從未放棄最初提出的30%。

鮑伯說：「從State Farm 19日提出的保費調漲要求可以看出，保險廳長在這項行動中完全沒有為加州人贏得任何好處。」

紀事報表示，當保險公司申請提高保費時，他們會根據州保險法律規定的公式，讓官員知道他們認為合理的最高漲幅，這個漲幅通常比他們的實際要求要大得多。

以State Farm案例來說，該公司去年6月要求調漲保費時向保險廳表示，他們認為漲幅最高可以是32.8%，但他們只要求漲30%。根據State Farm提交的最新文件，他們認為現在可以被允許的最高漲幅是77%。

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