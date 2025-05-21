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水果肉類禁入境 華人慘痛教訓：每次入境都被查

記者張宏/洛杉磯報導
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CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品，其中不少都是華人耳熟能詳的物品，如燕窩等。（讀者提供）
CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品，其中不少都是華人耳熟能詳的物品，如燕窩等。（讀者提供）

隨著國殤日長周末臨近，預計4510萬人出遊。美國航空協會預計，航空旅客人數將達361萬人次，比去年增加近2%。洛杉磯國際機場（LAX）和美國海關暨邊境保護局（CBP）警告，不要將水果、蔬菜、肉製品或任何其他類型的天然產品帶入加州

CBP官員在LAX機場展示常見的非法攜帶入境產品，其中不少是華人耳熟能詳的物品，如燕窩、中藥、臘肉和各式水果等。每年CBP在LAX查獲約7萬種違禁農產品。CBP甚至派遣受過訓練的小獵犬，來嗅聞乘客試圖非法攜帶的物品。

CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品。（讀者提供）
CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品。（讀者提供）
海關暨邊境保護局警犬在檢查旅客物品。（讀者提供）
海關暨邊境保護局警犬在檢查旅客物品。（讀者提供）

據ABC 7電視台報導，加州食品和農業主任Victoria Hornbaker表示，加州民眾回國時，不要將水果、蔬菜、肉製品或任何其他類型的天然產品帶入加州。雖然帶回一些水果和肉類產品似乎無害，但這些物品可能攜帶有害生物，會威脅加州農業。如東方果蠅這樣的入侵物種，不僅威脅加州農業社區，還會侵染和毀壞超過250種農產品，包括民眾自家後院種植的水果和蔬菜。

LAX海關暨邊境保護局區域港口主管Andrew Douglas表示，如果旅客試圖隱藏和偷偷攜帶違禁品，CBP會對其進行懲罰。

南加華人劉先生對此有慘痛記憶，他幾年前隨手把飛機餐里的蘋果放在包裡，結果入境時被海關抓住，導致之後每次入境，所攜帶的物品都會被檢查。

CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品。（讀者提供）
CBP官員在現場展示最常發現非法攜帶入境的產品。（讀者提供）
海關暨邊境保護局警犬在檢查旅客物品。（讀者提供）
海關暨邊境保護局警犬在檢查旅客物品。（讀者提供）

加州 CBP LAX

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