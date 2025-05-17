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迪士尼慶70 全園活動更新升級

記者張宏／洛杉磯報導
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迪士尼樂園彩繪夜空（Paint the Night）巡遊回歸。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園彩繪夜空（Paint the Night）巡遊回歸。（記者張宏／攝影）

快來迪士尼快樂吧！加州迪士尼樂園度假區迎來70周年慶典，地球上最快樂地方新增「彩色快樂世界」（World of Color Happiness），彩繪夜空（Paint the Night）巡遊同時回歸，還有新款美食和各類單品，美不勝收。

（影音來源：記者張宏）

在迪士尼樂園和冒險樂園煥然一新，隨處可見藍色、洋紅色和紫色相間的70周年慶典字樣，來自世界各地的人聚集在這裡見證迪士尼的光輝時刻，慶典在昨（16）日拉開序幕，一系列慶祝活動將持續到明年夏天。在漫長70年的歷史中，加州迪士尼已擴展到兩個主題樂園、三家酒店和迪士尼市中心區。

睡美人城堡的幻燈煙火秀。（記者張宏／攝影）
睡美人城堡的幻燈煙火秀。（記者張宏／攝影）

充滿活力的白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典回歸冒險樂園。（...
充滿活力的白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典回歸冒險樂園。（記者張宏／攝影）

充滿活力的白天巡遊Better Together：白雪公主和小矮人。（記者張宏／...
充滿活力的白天巡遊Better Together：白雪公主和小矮人。（記者張宏／攝影）

迪士尼為70年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）
迪士尼為70年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）

迪士尼為70年推出的限定美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼為70年推出的限定美食。（記者張宏／攝影）

為慶祝特殊時刻，迪士尼請來了Jonas Brothers演唱其70年慶典主題歌「共慶歡樂」（Celebrate Happy），同時「彩繪夜空」遊行重返迪士尼樂園，色彩繽紛的花車和100多萬盞絢麗LED燈在夜間閃耀，迪士尼經典電影玩具總動員、海底世界和冰雪奇緣的人物紛紛璀璨登場，越夜越美麗。小小世界建築外牆變身魔法畫布，迪士尼樂園的萬千歡樂記憶在此綻放，編織成一個個栩栩如生的光影詩篇。小小世界全新升級，增添墨西哥彩色小鎮，尋夢環遊記的少年米格爾和他的亡靈犬但丁，正等候與世界各地遊客相遇。隨著充滿活力白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典也回歸冒險樂園，經典角色將和遊客一起慶祝慶典。

迪士尼王子Gaston。（記者張宏／攝影）
迪士尼王子Gaston。（記者張宏／攝影）

在迪士尼樂園和冒險樂園日前妝點一新，隨處可見藍色、洋紅色和紫色相間的70周年慶典...
在迪士尼樂園和冒險樂園日前妝點一新，隨處可見藍色、洋紅色和紫色相間的70周年慶典的字樣。（記者張宏／攝影）

充滿活力的白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典也回歸冒險樂園。...
充滿活力的白天巡遊Better Together：皮克斯夥伴慶典也回歸冒險樂園。（記者張宏／攝影）

小小世界建築外牆變身魔法畫布，迪士尼樂園的萬千歡樂記憶在此綻放，編織成一個個栩栩...
小小世界建築外牆變身魔法畫布，迪士尼樂園的萬千歡樂記憶在此綻放，編織成一個個栩栩如生的光影詩篇。（記者張宏／攝影）

加州迪士尼經過70年發展，每年都吸引成千上萬來自各地遊客。（記者張宏／攝影）
加州迪士尼經過70年發展，每年都吸引成千上萬來自各地遊客。（記者張宏／攝影）

迪士尼為70周年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）
迪士尼為70周年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）

迪士尼還限時供應其特別周年紀念裝飾和產品，從慶典系列到復古風格的Vault系列，總有一款適合各個年齡層的人。米老鼠和米妮換上藍色新裝，70周年主題的食品和飲料種類繁多，包括70多種新品。美食愛好者可品嘗到帶有現代風味的懷舊經典美食和主題糖果等。

彩繪夜空（Paint the Night）巡遊回歸。（記者張宏／攝影）
彩繪夜空（Paint the Night）巡遊回歸。（記者張宏／攝影）

隨處可見70周年慶典裝飾。（記者張宏／攝影）
隨處可見70周年慶典裝飾。（記者張宏／攝影）

米妮在簽名。（記者張宏／攝影）
米妮在簽名。（記者張宏／攝影）

迪士尼為70年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）
迪士尼為70年推出的限定單品。（記者張宏／攝影）

冒險樂園的玩具總動員瘋狂遊戲屋讓歡樂加碼，增加遊客互動性，看看誰能衝擊最高命中率。迪士尼樂園的水上景點「蒂安娜的河口冒險」更是成為大眾新寵，排隊至少80分鐘，在夏天體驗一把動靜皆宜的激流勇進。

來自台灣，在INS上有39萬粉絲的生活方式博主Wow4ivan受邀參加迪士尼70...
來自台灣，在INS上有39萬粉絲的生活方式博主Wow4ivan受邀參加迪士尼70年慶典。（記者張宏／攝影）

來自台灣，在INS上有39萬粉絲的生活方式博主Wow4ivan也受邀來參加迪士尼70年慶典，他表示，他是第一次來加州迪士尼樂園，體驗很多新景點和項目，印象深刻的是「蒂安娜的河口冒險」和新版的水上燈光秀，感覺迪士尼無愧「世界上最快樂地方」稱號。

迪士尼 加州 墨西哥

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