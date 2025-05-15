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紐森擬向無證客收100元醫療保費 華人認不得已

記者啟鉻／洛杉磯報導
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加州州長紐森想中止無證移民的醫療補助。（ABC7電視台截圖）
加州州長紐森想中止無證移民的醫療補助。（ABC7電視台截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）新近預算案，計畫削減無證移民的醫療補助（Medi-Cal）福利，這與他過去承諾為所有低收入成年人，包括無證移民，提供全民醫療保障的立場形成鮮明反差。社區華人表示，這是紐森迫不得已的舉措。

此次提出的預算案，包括2026年起凍結19歲以上無證成年人申請全面Medi-Cal覆蓋資格，且自2027年起，對移民身分不符者，收取每月100美元保費。現有參與者不受影響，且緊急或孕產等有限覆蓋計畫申請人，亦不受限。紐森辦公室表示，這些措施預計可在2028-29財政年度前，節省約54億美元。

非營利機構亞太社區基金（APCF）執行總監陳黃群雁表示，當初加州選民投票通過紐森的提案，為全加州居民無論身分都可享有醫療補助，但實施後導致加州赤字巨大。如果州府繼續執行下去，加州財政就會破產。每年7月1日是下一年度新財政預算開始，馬上就要面臨入不敷出局面。相信這是州長迫不得已的選擇。另一方面，紐森完成州長任期後，雖未表明競選2028年總統，但很可能想更上層樓。如果加州在Medi-Cal財務虧損很大，將無法爭取到全美範圍的支持者。

東谷華美協會創辦人黃樹梧指出，現在最主要的問題，是聯邦政府要削減在加州醫療補助計畫的資金，如果沒有聯邦補助，加州是無法獨立應付Medi-Cal的支出。加州雖然富裕，但用在民眾及無證移民的各項福利資金很高。為應對聯邦削減計畫，紐森必須想辦法。從另一方面看，加州的無證移民的工作，集中在農業和粗工低薪領域，但如果失去這些無證移民，又怎能把美國農業、工業製造帶回來？這是一個很矛盾的問題。

值得關注的是，近來紐森在多項政策上出現右轉趨勢。他本周早些時候，曾呼籲加州各縣市「立即」清理街頭無家可歸者帳篷營地。在接受保守派評論員柯克（Charlie Kirk）訪談時，他也表態反對跨性別運動員參與女子運動，該言論激怒部分LGBTQ+盟友。

加州 紐森 移民

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