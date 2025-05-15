我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

疫期提前釋囚1.48萬 33%又犯更重罪

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新冠期間提前釋放的1萬4800人，4600人再犯。（美聯社）
新冠期間提前釋放的1萬4800人，4600人再犯。（美聯社）

面臨新冠疫情下監獄人滿為患的情勢，州長紐森與懲教廳（Department of Corrections and Rehabilitation）決定提前釋放1萬4800名囚犯。懲教廳統計，2025年1月31日為止，4600人又再度回到監獄；史丹斯勞縣（Stanislaus County）警察局長曾公開批評，從州立監獄放出來，結果又被關進縣立監獄，意義何在？

雖然州長與懲教廳沒有公開數據，但CalMatters調查發現，新冠期間提早釋放的人，近三分之一又犯下更嚴重的罪行，回到監獄服更長刑期。不過，更多的人避免再犯，一級、二級謀殺回籠的只有30人，占總數不到1%。

再犯的前三大原因，14%是非法持有槍械，10%是攻擊，9%為竊盜；汽車竊盜、二級搶劫、家暴占4%至5%。與懲教廳的統計方式不同，CalMatters計算再犯的方式，是真正再關進監獄，而不只是有罪但緩刑或易科罰金的，因此達到33%，高於懲教廳的數字。

此外，CalMatters的數字也高於全美與俄勒岡州。全國公共電台（National Public Radio）2022年報導，聯邦監獄釋放1萬1000人，再犯為442人。俄勒岡州在2020年7月至2021年10月釋放950人，再犯率12%。紐森辦公室對此拒絕回應。

懲教廳發言人魯丁（Albert Lundeen）表示，提前釋放的人都是不嚴重或非暴力的，他們再犯的機率本來就比較高。但是報導指出，加州各地，從馬德拉縣（Madera County）、杜倫姆縣（Tuolumne County），到人口多的洛杉磯縣、聖地牙哥縣，再度犯下更嚴重罪行的例子比比皆是。

聖地牙哥縣檢察長辦公室表示，29歲的奧斯丁（Jammerieo Austin）2020年4月提前出獄，不到一年就槍殺了40歲的安德森（Karmen Anderson），最後被判終生監禁且不得假釋。

相對於再度犯下更嚴重罪刑的人，2020年8月提前出獄的阿法羅（Isaias Alfaro）算是比較好的個案。他在2022年再度因為竊盜而進監獄，但現在已經服刑完畢，不過2023年4月到現在都還在找工作。他受訪時抱怨，協助藥酒癮的資源太少，他只能盡吃奶的力氣不再被關。

非營利基金會CROP專門協助囚犯重返社會，其總經理羅以爾（Terah Lawyer）指出，無法獲得幫助，經常是又進監獄的原因；但是，接他們出獄、住進更生之家，到個案管理，往往都缺乏資金。

紐森 聖地牙哥 俄勒岡州

上一則

「月光探索」展演 遨遊宇宙夢成真

下一則

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拼

延伸閱讀

梅南德茲兄弟弑親案改判 有資格假釋

梅南德茲兄弟弑親案改判 有資格假釋
紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷

紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷
柏克萊加大民調：逾半加州選民認為紐森更重視總統大位

柏克萊加大民調：逾半加州選民認為紐森更重視總統大位
「川普衰頹」 加州國際遊客恐降9.2% 紐森鼓勵居民州內旅行

「川普衰頹」 加州國際遊客恐降9.2% 紐森鼓勵居民州內旅行
ICE：庇護城愈抗拒 愈加強突襲無證客

ICE：庇護城愈抗拒 愈加強突襲無證客
好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免

好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶