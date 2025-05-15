疫期提前釋囚1.48萬 33%又犯更重罪

新冠期間提前釋放的1萬4800人，4600人再犯。（美聯社）

面臨新冠疫情下監獄人滿為患的情勢，州長紐森 與懲教廳（Department of Corrections and Rehabilitation）決定提前釋放1萬4800名囚犯。懲教廳統計，2025年1月31日為止，4600人又再度回到監獄；史丹斯勞縣（Stanislaus County）警察局長曾公開批評，從州立監獄放出來，結果又被關進縣立監獄，意義何在？

雖然州長與懲教廳沒有公開數據，但CalMatters調查發現，新冠期間提早釋放的人，近三分之一又犯下更嚴重的罪行，回到監獄服更長刑期。不過，更多的人避免再犯，一級、二級謀殺回籠的只有30人，占總數不到1%。

再犯的前三大原因，14%是非法持有槍械，10%是攻擊，9%為竊盜；汽車竊盜、二級搶劫、家暴占4%至5%。與懲教廳的統計方式不同，CalMatters計算再犯的方式，是真正再關進監獄，而不只是有罪但緩刑或易科罰金的，因此達到33%，高於懲教廳的數字。

此外，CalMatters的數字也高於全美與俄勒岡州 。全國公共電台（National Public Radio）2022年報導，聯邦監獄釋放1萬1000人，再犯為442人。俄勒岡州在2020年7月至2021年10月釋放950人，再犯率12%。紐森辦公室對此拒絕回應。

懲教廳發言人魯丁（Albert Lundeen）表示，提前釋放的人都是不嚴重或非暴力的，他們再犯的機率本來就比較高。但是報導指出，加州各地，從馬德拉縣（Madera County）、杜倫姆縣（Tuolumne County），到人口多的洛杉磯縣、聖地牙哥 縣，再度犯下更嚴重罪行的例子比比皆是。

聖地牙哥縣檢察長辦公室表示，29歲的奧斯丁（Jammerieo Austin）2020年4月提前出獄，不到一年就槍殺了40歲的安德森（Karmen Anderson），最後被判終生監禁且不得假釋。

相對於再度犯下更嚴重罪刑的人，2020年8月提前出獄的阿法羅（Isaias Alfaro）算是比較好的個案。他在2022年再度因為竊盜而進監獄，但現在已經服刑完畢，不過2023年4月到現在都還在找工作。他受訪時抱怨，協助藥酒癮的資源太少，他只能盡吃奶的力氣不再被關。

非營利基金會CROP專門協助囚犯重返社會，其總經理羅以爾（Terah Lawyer）指出，無法獲得幫助，經常是又進監獄的原因；但是，接他們出獄、住進更生之家，到個案管理，往往都缺乏資金。