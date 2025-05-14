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法廊快報╱民用車禁裝藍燈 臨時車牌限期更換

編譯陳盈霖／綜合報導
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臨時紙質車牌有其使用期限。（DMV）
臨時紙質車牌有其使用期限。（DMV）

洛杉磯日報報導，不少駕駛並不熟悉車上安裝藍色燈光與臨時車牌相關法律。事實上，民用車不得安裝藍色燈光，紙質車牌應在收到永久車牌後更換，不得超過90天。

加州公路巡警局（CHP）托倫斯（Torrance）辦公室警官兼發言人尤林（Bobby Eurin）表示，民用摩托車、卡車和汽車外部不應裝設藍色燈光，「這些燈是違法的」，主要是考量讓民眾能清楚辨識，安裝藍色車燈的車輛，遠看容易誤認為警車或緊急車輛。尤林說，安裝藍色燈光的車輛，可能會讓車主收到「修理罰單」（fix-it ticket），若警方認為有足夠證據顯示該車主試圖冒充執法人員，則可能升級至逮捕。

看見一輛車的車牌是「2020年臨時車牌」，意味該車主恐觸犯法律。2019年1月1日生效的法律，明定臨時車牌應在收到永久車牌後更換，最晚不得超過90天，臨時車牌上會註明到期日期。

加州車管局（DMV）發言人斯諾（Katarina Snow）表示，臨時車牌採用能抵抗多種天氣條件的紙質材料，包含一個QR碼，內含該車輛基本資訊。新車牌通常需四至六周才能寄達車主處，若未能及時收到，可延長臨時車牌使用期限。若申請個性化車牌，可能需八個月才能完成，在此期間車主需先使用臨時車牌，然後是金屬「永久」車牌，最後換上個性化車牌。

加州 車管局 洛杉磯

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