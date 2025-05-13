吃即食產品染李斯特菌 全美已10人

加州和內華達州爆發李斯特菌疫情，食品製造商「Fresh & Ready Foods」已自願召回多數十種即食產品。(圖取自Fresh & Ready Foods臉書)

聯邦官員透露，美國至少10人因食用即食產品而感染李斯特菌(listeria)致病，加州 食品製造商「Fresh & Ready Foods」已自願回收數十種食品。

美聯社報導，美國食品暨藥物管理局(FDA )日前指出，聯邦、州府與地方官員正在調查加州聖費南度(San Fernando)食品製造商「Fresh & Ready Foods LLC」的李斯特菌疫情 。FDA表示，因感染李斯特菌致病的10人，分別來自加州與內華達州，需要住院治療。

FDA說明，相關致病食品在亞利桑納州、加州、內華達州與華盛頓州的零售商店與食品服務銷售點提供，包括醫院、旅館、便利商店、機場與航空公司出售。

感染李斯特菌症狀，通常在食用受染食物後兩周內出現。輕微症狀包括發燒、肌肉痠痛、噁心、疲倦、嘔吐與腹瀉，而嚴重症狀包括頭痛、頸部僵硬、意識模糊、失去平衡與抽蓄。

聯邦官員稱，他們去年開始調查疫情，但沒有足夠證據確認感染源頭。FDA調查人員今年4月，在Fresh & Ready Foods食品製造商採集樣本中，發現李斯特菌與此波疫情中的菌株相符，因此重新展開調查。

Fresh & Ready Foods表示，已立即採取改正行動，包括移除可能有關裝置以解決問題。

FDA發現，10名患者中、有6人在因感染李斯特菌而致病前，曾住院治療。而Fresh & Ready Foods生產的即食食品，曾在至少3家曾為這些患者提供治療的醫療機構供應。

美國疾病防治中心(CDC)表示，這些患者的檢測樣本，是自2023年12月至2024年9月期間採集。

Fresh & Ready Foods已自願召回多種產品，這些食品品項「保存期限」(use by)從今年4月22日至5月19日期間範圍，品牌名稱包括「Fresh & Ready Foods」、「City Point Market Fresh Food to Go」以及「Fresh Take Crave Away」。