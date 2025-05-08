學者：2煉油廠停工 加州油價明年每加侖恐逾8元

專家指出，若加州州內兩座主要煉油廠關閉，到2026年，加州汽油價格恐將飆漲75%。（Pixabay）

加州 參議會少數黨領袖瓊斯（Brian Jones）6日發出警告，指加州正面臨一場迫在眉睫的能源與經濟危機。根據南加大（USC）教授米謝（Michael Mische）的最新分析，若州內兩座主要煉油廠關閉計畫不變，到2026年，加州汽油價 格恐將飆漲75%，達每加侖8.43美元。

瓊斯當天致信州長紐森 （Gavin Newsom），呼籲立即採取行動阻止煉油廠關閉。他指出，「如果州長現在不作為，加州民眾將面臨油價暴漲與民生物價飆升的雙重打擊。我們說的不是幾毛錢的差距，而是每加侖8.43美元的高價。」

目前計畫關閉的兩個煉油廠中，一個是位於洛杉磯的Phillips 66煉油廠，預計2025年底停產，及班尼西亞（Benicia）市的Valero煉油廠，預計2026年4月關閉。這兩座設施生產的汽油，占加州本地供應量約兩成。

米謝的模型預測，隨著Phillips 66關閉，2025年底油價將漲至每加侖6.43美元；一旦Valero再度關閉，價格將於2026年上探8.43美元。這一預測是基於目前的原油價格，若遇上市場波動，價格還可能進一步上升。

除油價問題外，瓊斯還強調，煉油廠關閉將衝擊上千個工會與技術工種的高薪職位，對養家活口的家庭及地方經濟帶來重大打擊。兩座煉油廠目前共雇用約1300名加州員工，若以煉油業常用的就業乘數2.3計算，間接帶動的相關工作機會接近3000個。

瓊斯在信中警告，失去這些煉油設施不僅將擾亂燃油供應、推高油價，還將削減數千份工作、加重對昂貴外州燃料的依賴，並威脅國家安全。他表示，「這不只是汽油的流失，更是工作、地方經濟與加州民眾可負擔生活方式的流失，甚至影響到國家安全的一環。」