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加州最大水庫「沙斯達湖」 連續第3年滿水位

編譯組／綜合報導
加州最大水庫「沙斯達湖」，已連續第三年滿水位。圖為沙斯達水壩。(圖取自美國墾務局官網)
加州最大水庫「沙斯達湖」，已連續第三年滿水位。圖為沙斯達水壩。(圖取自美國墾務局官網)

加州最大水庫「沙斯達湖」(Shasta Lake)本周達到滿水位，今年已是水庫連續第三年滿水位或接近滿水位。

「舊金山紀事報」報導，水庫連續多年出現大量儲水，反映加州經歷異常潮濕的冬季，也樂觀預測，加州今年水源將供應良好。

沙達斯湖位在橫跨瑞定(Redding)以北的南卡斯卡德斯(southern Cascades)附近沙斯達山脈(Mount Shasta)35英里河段，是聯邦政府營運「中谷計畫」(Central Valley Project)的基石。水庫內水源被送往數百英里外的城市與農場，包括灣區。聖荷昆谷(San Joaquin Valley)蓬勃發展農業是主要受益者。

湖水取自沙加緬度河(Sacramento River)，可用於水力發電，也可用在管理野生動物順流而下所需水流與水質。

沙斯達湖上一次連續三年達到或接近滿水位，是於2010年至2012年。本周稍早，墾務局宣布，今年沙斯達湖與中谷計畫中的其他近20個水庫供水量，預計將略有增加。

根據發布內容，聖荷昆谷大部分農場供水商、將可獲得其要求所需之50%，比今年3月預測的40%來得多。沙加緬度-聖荷昆河三角洲以北的供水商，仍可滿足其需求100%，三角洲以南的事證供水商，可滿足需求的75%。

水庫網絡「州水利工程」(State Water Project)本周也預估供水量將自40%提高至50%。旗艦水庫「奧洛維爾湖」(Lake Oroville)也預期將蓄滿水量。

根據「加州水資源部門」5月1日表示，加州主要水庫累計水量，已達往年同期的118%。

州與聯邦政府有關輸水量的決定，主要取決於水庫蓄水量，其中大部分來自賽拉內華達山(Sierra Nevada)與卡斯卡德斯山南邊的春季融雪。但也有其他原因，包括水文因素、例如融雪速度，以及監管問題，包括必須自水庫釋放多少水來供應河流與魚類使用。

隨著融雪開始，沙斯達湖水位已達到最高值。聯邦數據顯示，水庫蓄水量為440萬5312英畝-英尺，距離水位上限不到5英尺。水利官員們認為，此時水庫已達「滿載」(full pool)狀態。

加州 聯邦政府 灣區

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