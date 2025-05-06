好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

生活大不易，批量購物成為消費者省錢方法之一，目前最受歡迎的好市多 （Costco）和山姆俱樂部（Sam's Club，沃爾瑪 旗下品牌）是批量購買商品不錯的選項，兩家都出售許多類似家庭用品，但仍有些許不同。Real Sample比較兩家批發店差異，消費者可多加比較，挑選適合自己和家人者。

會員費用

好市多提供三種會員選項，金星（Gold Star）和商業會員（Business Memberships）年費均為65美元，兩者主要區別在於商業會員允許購買商品轉售，並可支付額外65美元添加額外持卡人。金鑽會員（Executive）年費為130美元，提供額外優惠及好市多服務折扣，並可在符合條件的消費中，獲得最高1250美元的2%現金回饋。

山姆俱樂部有俱樂部（Club）和高級（Plus）兩種會員等級，年費分別為50美元與110美元。高級會員可享免費送貨（訂單滿50美元）或運輸服務、提前購物時段、藥房、眼科中心及輪胎和電池中心折扣，還有最高500美元的2%現金回饋。

店內價格

根據2022年「商業內幕」（Business Insider）評論，好市多價格更具競爭力，但其他來源也指出，山姆俱樂部價格更實惠。若為素食者，那麼這兩家店的牛排 優惠價格便毫無意義，若不確定哪家店更適合節省開支，可在線查看經常購買商品的價格進行比較。

退貨政策

兩家店均提供100%滿意保證的退貨政策，但也有部分例外，如電子產品和大型家電需在90天內退貨，且在山姆俱樂部購買手機，僅允許在14天內退貨。

山姆俱樂部一大優勢（可能成為關鍵因素）

雖然好市多對部分商品提供線上訂購及店內提貨服務，「大排長龍」仍是其不可或缺的場景之一。相較之下，山姆俱樂部有兩種方式讓顧客更快完成購物：路邊提貨和「掃描拿走」（Scan and Go）行動應用程式功能。該功能還能在購物過程中即時查看購買總額，對預算有限者來說尤為實用。這些優勢可能會讓部分消費者更傾向選擇辦理山姆俱樂部會員。

結論

除非對好市多的柯克蘭（Kirkland）或山姆俱樂部的Member's Mark品牌特別忠誠，否則最明智的選擇，可能是加入「離家最近」或通常購買商品價格相較低者。便利性也是考量因素之一，好市多在全球擁有890家倉儲門市，山姆俱樂部約600家。

若依舊無法確定要申辦哪家會員，可與有會員的朋友一起進行購物體驗。另一種選擇是購買好市多禮卡（Shop Card），用非會員身分至店內或線上購物。山姆俱樂部的訪客會員（Guest Membership）也能免費試用其線上購物，但需支付每筆訂單10%的服務費，且無法在實體店購買。