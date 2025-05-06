我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

生活大不易，批量購物成為消費者省錢方法之一，目前最受歡迎的好市多（Costco）和山姆俱樂部（Sam's Club，沃爾瑪旗下品牌）是批量購買商品不錯的選項，兩家都出售許多類似家庭用品，但仍有些許不同。Real Sample比較兩家批發店差異，消費者可多加比較，挑選適合自己和家人者。

會員費用

好市多提供三種會員選項，金星（Gold Star）和商業會員（Business Memberships）年費均為65美元，兩者主要區別在於商業會員允許購買商品轉售，並可支付額外65美元添加額外持卡人。金鑽會員（Executive）年費為130美元，提供額外優惠及好市多服務折扣，並可在符合條件的消費中，獲得最高1250美元的2%現金回饋。

山姆俱樂部有俱樂部（Club）和高級（Plus）兩種會員等級，年費分別為50美元與110美元。高級會員可享免費送貨（訂單滿50美元）或運輸服務、提前購物時段、藥房、眼科中心及輪胎和電池中心折扣，還有最高500美元的2%現金回饋。

店內價格

根據2022年「商業內幕」（Business Insider）評論，好市多價格更具競爭力，但其他來源也指出，山姆俱樂部價格更實惠。若為素食者，那麼這兩家店的牛排優惠價格便毫無意義，若不確定哪家店更適合節省開支，可在線查看經常購買商品的價格進行比較。

退貨政策

兩家店均提供100%滿意保證的退貨政策，但也有部分例外，如電子產品和大型家電需在90天內退貨，且在山姆俱樂部購買手機，僅允許在14天內退貨。

山姆俱樂部一大優勢（可能成為關鍵因素）

雖然好市多對部分商品提供線上訂購及店內提貨服務，「大排長龍」仍是其不可或缺的場景之一。相較之下，山姆俱樂部有兩種方式讓顧客更快完成購物：路邊提貨和「掃描拿走」（Scan and Go）行動應用程式功能。該功能還能在購物過程中即時查看購買總額，對預算有限者來說尤為實用。這些優勢可能會讓部分消費者更傾向選擇辦理山姆俱樂部會員。

結論

除非對好市多的柯克蘭（Kirkland）或山姆俱樂部的Member's Mark品牌特別忠誠，否則最明智的選擇，可能是加入「離家最近」或通常購買商品價格相較低者。便利性也是考量因素之一，好市多在全球擁有890家倉儲門市，山姆俱樂部約600家。

若依舊無法確定要申辦哪家會員，可與有會員的朋友一起進行購物體驗。另一種選擇是購買好市多禮卡（Shop Card），用非會員身分至店內或線上購物。山姆俱樂部的訪客會員（Guest Membership）也能免費試用其線上購物，但需支付每筆訂單10%的服務費，且無法在實體店購買。

好市多 牛排 沃爾瑪

上一則

黃石公園車禍警惕 行前問明保險

下一則

避免意外帳單 先向診所前台確認是否在醫療網內

延伸閱讀

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢

好市多Vs.山姆俱樂部 到底誰更省錢
南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度

南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度
好市多加油為何這麼便宜？專家：引客進門

好市多加油為何這麼便宜？專家：引客進門
好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案