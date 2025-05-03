加州沿岸有毒藻華爆發 禁採野生淡菜、食用有死亡風險

加州公共衛生廳呼籲民眾避免食用自行在沿海採集的貝類海產。（Pixabay@enow）

加州 公共衛生廳（CDPH）近日發出警示，呼籲民眾避免食用自行在沿海採集的貝類海產，因南加 州沿岸正爆發規模空前的有毒藻華，已對海洋生態造成嚴重衝擊，並可能危及人類健康。

加州公共衛生廳布的地圖顯示警告覆蓋的範圍。（CDPH官網）

CDPH在一則公告中表示，自5月1日至10月31日，加州全境沿海地區禁止採集並食用野生淡菜（mussels）。另針對聖塔巴巴拉、洛杉磯 、橙縣及聖地牙哥四縣，自行採集的蛤蜊、扇貝與牡蠣亦列入警示名單。當局強調，市面上由經過認證的供應商販售之貝類產品不受影響，均已通過安全檢驗，民眾仍可安心選購。

此次藻華為近年罕見，其規模與持續時間均前所未見，且未見緩解跡象。據悉，大量海獅、海豚、鯨魚與海鳥近月在南加州海岸出現病況或死亡。專家指出，罪魁禍首為一種會產生「酸性穀氨酸」（domoic acid）的藻類。該神經毒素會在鯷魚、沙丁魚等小型魚類體內濃縮，進而透過食物鏈影響海洋哺乳動物與鳥類。

該毒素會侵害動物的神經與心臟系統，導致其出現迷失方向、動作異常等症狀。近來多名民眾於海灘目擊海獅在淺水中載浮載沉、被海浪推擠的畫面，部分甚至見到死亡的海豚與鯨魚擱淺於文圖拉郡海岸。

截至目前，加州尚未傳出人類感染酸性穀氨酸中毒的病例，但CDPH警告，自行採集的貝類仍具高度風險，民眾切勿輕忽。

CDPH指出，貝類中毒的初期症狀包括嘴唇與舌頭刺麻，通常在食用受汙染貝類後數分鐘至數小時內出現，進而可能出現失去平衡、肌肉協調困難、言語不清與吞嚥困難等神經症狀。輕微中毒者可能會出現嘔吐、腹瀉與頭痛等症狀，而重症患者則可能因呼吸衰竭而導致死亡。