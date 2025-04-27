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法廊快報／車牌屬加州財產 車主不可任意變造

編譯胡立宗／綜合報導
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Reviver公司為加州製作的數位車牌。（取自Reviver網站）
Reviver公司為加州製作的數位車牌。（取自Reviver網站）

不少車主會想幫車牌做點裝扮，但不管是印貼或包膜，都是不符法規的，違者觸犯輕罪、罰金不低於500美元。最關鍵的原因在於，車牌屬於加州政府公有財，且具備身分辨識功能，因此車主不能遮掩或變造。

加州車輛法規（California Vehicle Code）4464節規定 ，車牌唯一的功能就是完整、無誤地顯示車輛身分。如果車主變造前後車牌，就會違背法規，除了觸犯輕罪，被罰500美元以上，還可能被查扣車輛與吊銷車牌。

變造車牌的範圍很廣，從刻意掩蓋車牌號碼，到噴反光漆與加貼貼紙，以避免被警察或紅燈照相開罰，到加裝透明或有色護套，幫車牌穿護框，甚至是車牌汙損都在其列。

聖地牙哥警局告訴KTLA電視台，觸犯4464節規定，駕駛不僅要面對高額罰金，也將失去車牌，畢竟這是加州公物，並非私人財產。雖然部分駕駛可能只會被員警口頭告誡，但這般輕罰並非常態。

自己變造不合法，那有合法的改裝車牌嗎？取得合法的客製車牌有兩個方式，第一是到車管局（DMV）申請特製車牌（Special Interest License Plate Application），這些可以用於一般轎車、商用車輛、聯結車與機車，用途包括支持某些行動、認同某項成就，或表明職業等。

提醒乳癌防治、支持國家公園、鼓勵犬貓絕育、促進環境保護，都是曾經引發熱潮的主題。認同退伍人人、消防員、加州農業也是熱門選項。不過，特製車牌需要在正常費用外加繳費用，申請費50至103美元，每年換照費40至83美元不等。

第二是數位車牌。依照眾議會984號修正案（Assembly Bill 984），數位車牌由科技公司Reviver負責生產。數位車牌可以自行更換文字、字形、亮度，還可以顯示安珀警示（Amber Alert）等特殊訊息，數位車牌還有定位功能，能幫警察更快找回失竊車輛。

不過數位車牌更貴一些，除了Reviver出廠價就要899美元，每個月的訂費也要40美元。

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