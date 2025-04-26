脆皮雞柳重回麥當勞菜單 華人驚喜

麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（取自麥當勞網頁）

麥當勞 將在5月5日推出一款永久新品：脆皮雞柳（McCrispy Strips），這款雞柳在五年前曾限時出售，獲得一片好評，如今再次推出並成為菜單上的永久商品，讓很多民眾驚喜不已。

麥當勞24日宣布，將在5月5日推出這款新品，不過有些店面目前已經上新。根據麥當勞網站，這款雞柳是裹著酥脆金黃色麵包屑的100%全白雞柳條，外層為黑胡椒味。與這款雞柳同步推出的還有奶油辣椒醬（Creamy Chili Dip），為「味道濃郁、香甜」的醬料，搭配脆皮雞柳，恰到好處。當然，民眾也可以搭配其他醬料如Tangy Barbecue，Spicy Buffalo或Creamy Ranch。

麥當勞市場與顧客體驗主管Alyssa Buetikofer在一份新聞稿中表示，消費者希望看到更多的雞肉類菜單。她說：「在快餐行業，對雞柳的需求很大，因此我們知道必須要給消費者更美味，值得他們等待的新品。我們傾聽了粉絲的聲音，推出了一個他們肯定喜愛的產品。」

根據USA Today，脆皮雞柳以三個和四個的份量大小出售。因為每個地區店面的價格不同，麥當勞並未透露其價格。不過根據Burger Beast，三個雞柳的價格大約為4.99美元（包含兩個醬料），四條售價5.99美元。

截至25日，已經有華人 在社交平台發帖稱在北加州 的麥當勞店內點餐了這款新品，有華人稱，這款雞柳最好趁剛做好的時候吃，外焦里嫩，配上新出的辣奶油醬，十分美味。還有華人表示，之前麥當勞有這款雞柳的時候，她每天放學都會去吃，但是後來沒有了。如今又重回菜單，她很興奮。

除了脆皮雞柳，麥當勞還將於今年晚些時候推出「雞肉卷」（Snack Wraps），用炸雞條卷在薄餅中，這也是一款廣受好評的回歸美食。