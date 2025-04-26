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共和黨人聯手提案 小費不課稅

編譯胡立宗／綜合報導
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加州參眾兩會的共和黨籍議員正試圖立法推動小費不課稅。（本報檔案照）
加州參眾兩會的共和黨籍議員正試圖立法推動小費不課稅。（本報檔案照）

加州參眾兩會的共和黨籍議員正試圖立法免除小費課稅的義務。不過反對者認為，小費認定過寬，可能導致州稅大減，同時有只有少數人能夠受惠。

法院新聞網報導，共和黨籍議員歐察博（Rosilicie Ochoa Bogh）推動參議會第17號議案（Senate Bill 17），主要目的在於免除小費還需繳稅的負擔，因為小費並非經常收入，不一定會有、也不夠維持生計。

歐察博23日告訴參議會稅務委員會（Revenue and Taxation Committee），本案是兩黨共識，也能減輕數以百萬民眾的負擔。17號議案如果完成立法，預計2026年1月1日生效。

不過，加州稅務局預估，該案可能導致2025-26財年減收3億3000萬美元，2026-27財年減收3億4000美元。

「Howard Jarvis Taxpayers Association」立法部主任考夫曼（Scott Kaufman）則強調，依賴小費的大多數人是女性、不領全薪的年輕人，以及單親父母，「這些族群的過高比例，使得本案更為關鍵」。

參議會稅務委員會副主席瓦拉達雷（Suzette Martinez Valladares）認同本案，並強調她也當過吧檯酒侍，靠著小費才能支應租金，而且兩黨總統候選人都主張過小費免稅，對於最需要的人，本案將非常有意義。

17號議案已通過稅務委員會審查，接下來將交由勞工、就業暨退休委員會審查。

眾議會對案、第1443號提案（Assembly Bill 1443）21日交付稅務委員會審查，但被擱置或將擇日再審，提案議員為共和黨籍的卡斯提洛（Leticia Castillo），她強調，每次收到小費，都要上繳一部分給州府並不公平。

加州餐廳協會（California Restaurant Association）的薩頓（Matt Sutton）在參加委員會聽證時表示，該案能夠改善餐廳的財務負擔。1443號提案設有日落條款，2026年1月1日實施後，2031年1月1日失效。

不過，上述兩案都引發一些批評。分析師認為，歐察博的提案對小費的定義過寬、可能引發逃稅。例如律師幫委託人預立遺囑、收費1000美元，但可以自己認定費用僅1美元，999美元都是小費。

卡斯提洛的提案，部分分析認為，小費免稅可能影響歲收，同時涵蓋面也不夠廣，很可能只有時薪不到25美元的少數人獲益。

小費 加州 共和黨

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