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高爾夫1號木桿進化 擊球更高更遠 各大品牌競推秘密武器

編譯組╱綜合報導
現代一號木桿經歷不斷的工程革新，變得極輕巧又堅固，使球員能夠將球打得更高、更直、更遠。圖為Talor Made發布的最新款木桿Qi35。(取自Tailor Made 官網)
現代一號木桿經歷不斷的工程革新，變得極輕巧又堅固，使球員能夠將球打得更高、更直、更遠。圖為Talor Made發布的最新款木桿Qi35。(取自Tailor Made 官網)

春季來臨，各大高球比賽相繼登場。西雅圖時報報導，各大高爾夫品牌已開始推出他們武器庫中最誘人的產品——一號木桿。或更現實點來說，球袋裡最昂貴的球桿。

自30年前從木質轉向金屬材質以來，現代一號木桿經歷了不斷的工程革新，變得極其輕巧又極其堅固，使球員能夠將球打得更高、更直、更遠。

去年，在PGA巡迴賽上，有超過100位球員的開球平均距離達到300碼。相比之下，1994年時僅261碼，當年的領先者洛夫三世（Davis Love III)也僅平均284碼。歷來最偉大的球員，包括尼克勞斯（Jack Nicklaus)和伍茲（Tiger Woods），無一不是開球遠距離的代表。

這些年來的研發，使高爾夫成為了一場力量競技——同時也是一場昂貴的遊戲。

四年前，一號木桿的平均價格約為500美元，如今已超過600美元。這一切要歸因於：愈來愈複雜且昂貴的材料組合、電腦科學的投入與運算技術的提升、繁瑣的製造工藝，以及球具製造商（OEM）之間的競爭較勁。如果再加上客製化球桿以及高階桿身，最終價格可能高達1000美元。

TaylorMade Golf Co.的產品創新副總裁Brian Bazzel表示，從概念到市場的過程大約需要四到五年，直到公司找到一款「符合我們所有需求」的產品。他們的最新款球桿Qi35（600至650美元）於1月發布，將大量碳纖維納入設計，使其變得更輕，以重量節省來降低重心，幫助提升容錯性和球桿的發球屬性。

容錯性概念是推動一號木桿技術發展的主要動力，較不容易扭轉的球桿被認為更具容錯性，這有助於即使高爾夫球員沒有打中球桿面中心，球也能飛得很遠。重量則是次要考量——球桿愈輕，揮桿速度愈快，球飛得愈遠。

球桿工程師的難題在於優化一號木桿所需的兩項關鍵功能——將球打得又高又遠，同時符合美國高爾夫協會對球桿屬性（如體積最大460立方公分）以及影響轉動慣量 (MOI) 的一切限制等規定。每位球員的揮桿方式就像指紋一樣獨特且難以複製，但一支好的球桿可以提升每位球員的表現。

然而，從高爾夫雜誌到教練，幾乎所有人都強調球員應進行客製化球桿調整（Custom Fitting）——這確實是有道理的。如今的球桿技術極其複雜，玩家無法像過去一樣簡單地隨手拿起球桿就能開打。深入「客製化」後，還有更昂貴的選擇——當球員進行客製化配桿時，往往會發現高階桿身（Premium Shafts），在許多可測量的數據（如球後旋、桿頭速度）上，表現遠優於原廠標配桿身。

真正優秀的客製化球桿調整師（Fitter），會幫客戶找到最適合的桿頭與桿身組合，讓客戶發揮最大潛能，而不只是追求市場最新款式。Club Champion營運副總裁Nick Sherburne說，選擇適合的球桿，關鍵不在於品牌、名稱或價格，而是數據。

換新球桿的頻率應該是兩到三年一次，甚至可以更久。他強調：「如果你真的很想嘗試最新款式，那也沒問題，」但請關注數據，因為數據不會說謊；「直接去試打，看看結果如何」。

西雅圖

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