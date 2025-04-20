紐森重返辦公室命令恐違州法 工會反彈

加州州長紐森3月3日簽署行政命令，要求所有州府機構和部門從7月1日起，預設每周至少四天需到辦公室上班，但這項命令因未與工會協商而受到質疑，並可能違反州法。（路透）

沙加緬度蜂報報導，負責執行勞動法規的加州 公共就業委員會（PERB）首席律師17日表示，加州州長紐森 辦公室在處理要求公職人員每周四天回辦公室上班的命令時，可能違反州法。

紐森於3月3日簽署行政命令，要求所有州府機構和部門更新遠距工作政策，從7月1日起，預設每周至少四天需到辦公室上班，但允許依個別情況提供彈性遠距工作安排。

紐森的返工令讓許多州府工作人員感到意外，並引發工會反彈。加州政府專業工程師工會（Professional Engineers in California Government）第二天就提出質疑；最大的州工人工會SEIU Local 1000也在當周晚些時候提出質疑。

公共就業委員會的總法律顧問稱，州長辦公室似乎 「未能並拒絕與工會進行真誠的會面和協商」，而且還剝奪該組織代表其成員的權利，這兩點都違反加州的「Ralph C. Dills 法案」。這項法律專門保障州政府公務員的集體談判權利，核心精神在於確保公務員與州政府能透過工會就勞動條件進行協商。公共就業委員會只是初步決定，可能會引發漫長的法律程序。州長辦公室及加州人力資源廳對此都沒有發表評論。

目前此案已轉入工會與州府之間的非正式談判。如果雙方無法達成協議，行政法官將審理此案。這可能需要幾個月的時間。工程師工會曾試圖加快對其質疑的審查，但遭到拒絕。無論法官做出何種裁決，都可能被上訴至就業委員會，並最終上訴至加州最高法院。

工會執行董事托平（Ted Toppin）18日表示，這項決定表明，「在你居高臨下下達命令之前，雙方必須就這些事情進行討論。這樣做總歸帶來更好的結果」。他表示，工會對達成和解持開放態度，但工會將為會員爭取最大限度的靈活性，反對在沒有 「明顯業務需要 」的情況下強制要求會員在辦公室工作。