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加州鮭魚連3年禁捕創紀錄 漁民士氣受打擊、苦撐生計

記者徐蓓蓓／綜合報導
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加州鮭魚商業捕撈將連續第三年全面禁捕，主要是太平洋中的國王鮭數量低，需要時間讓魚群復甦。圖為一位漁民之前捕獲國王鮭的畫面。(美聯社)
加州鮭魚商業捕撈將連續第三年全面禁捕，主要是太平洋中的國王鮭數量低，需要時間讓魚群復甦。圖為一位漁民之前捕獲國王鮭的畫面。(美聯社)

舊金山紀事報報導，加州鮭魚商業捕撈將連續第三年全面禁捕，創下州內漁業史上前所未見的紀錄。太平洋漁業管理委員會（Pacific Fishery Management Council）日前投票決議，終止2025年商業鮭魚捕撈季，理由是太平洋中的國王鮭（chinook salmon）數量預測比去年同期還要低，魚群復甦堪憂。

早在2008與2009年，加州曾歷經兩度禁捕，但連續三年全面關閉尚屬首次。該委員會成員亞美孔（Marci Yaremko）表示，「雖然令人遺憾，但希望再休兵一年，能提升2026年恢復捕撈的可能性」。

與此同時，體育性娛樂捕撈則獲准在6月7日至8日短暫開放，全州限額僅7000尾，規模相當有限。

漁業團體「黃金州鮭魚協會（Golden State Salmon Association）」認為，導致魚群危機的主因來自過度工業農業排水，尤其是對沙加緬度河水流的大量攔截，破壞了鮭魚誕生時的生態條件。該協會早在2月的新聞發布中即指出，水資源分配不當是關鍵因素。

目前，加州漁業界仍寄望於2024年初聯邦政府承諾的2000萬美元災難救助金能於今年夏季如期發放。舊金山鮭魚漁民貝茨（Sarah Bates）表示：「我們對州政府與聯邦政府未積極資助鮭魚復育關鍵項目感到沮喪。」她坦言，原曾期盼能在9月有限開放商業捕撈，但最終落空，對產業士氣打擊不小。

不只鮭魚，鄧金斯蟹季也令人失望。貝茨表示，今年舊金山地區的蟹季啟動延遲、收尾提前，收入遠不如預期，「鮭魚本來是整個港口經濟的引擎。連三年禁捕，再加上糟糕的蟹季，整個船隊情緒極為低迷」。

美國體育釣魚協會（American Sportfishing Association）代表菲利普（Larry Phillips)亦在會議上發言表示，「我們對鮭魚在加州的長期未來仍感到極度擔憂」。

鮭魚 加州 舊金山

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