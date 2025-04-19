老人代謝慢 喝咖啡隨年齡適度減量

專家認為，隨著年齡增長，人們應該減少咖啡因攝取量，並改變攝取時間。（取自Pexels）

灣區一位70多歲的患者因為焦慮、失眠和心悸前往聖拉菲凱瑟醫院（Kaiser San Rafael Medical Center）掛急診，醫師為她進行全面檢查，最後確定最可能的罪魁禍首是她前一天晚上喝的那杯咖啡。

這名患者不久後即出院，醫師建議她減少25%到50%的咖啡因攝取量、並在下午3時後停止飲用含咖啡因的飲料。

聖拉菲凱瑟醫院急診室醫師貝特曼（Jason Bateman）說：「我親眼看到咖啡因以不同的方式影響人們，讓人們出現焦慮、失眠、心悸等症狀。透過減少咖啡攝取量或改喝無咖啡因咖啡，人們仍然可以繼續享受喝咖啡的樂趣，也不會再產生不良副作用。」

研究顯示，喝咖啡產生不適症狀的人並不少見，老年人可能比年輕人對這些影響更敏感。貝特曼說：「咖啡因的益處和風險會隨著年齡的增長而發生變化，調整攝取量可能比我們想像的更重要。」

舊金山紀事報表示，適量的咖啡因攝取量大約每天最多400毫克，相當於約四杯咖啡，對大部分成年人來說都是安全的。但在某些情況下，它可能讓人產生煩躁、緊張和焦慮的情緒，尤其患有憂鬱症 或有憂鬱症傾向的人。

隨著年齡增長，血管彈性會降低，對較年長的人（通常定義為年滿50歲者）而言，尤其是患有心臟病 的人，過量攝取咖啡因可能加劇血壓升高和心率加速的問題，並可能引發心房顫動（atrial fibrillation）使患者出現心律不整。

洛杉磯加大 醫院臨床營養學專家蘇拉姆普迪（Vijaya Surampudi）說：「隨著年齡增長，人們對咖啡因的敏感度愈來愈高，對睡眠的影響尤其大，同時，代謝咖啡因的難度也變得更高。一些研究發現，老年人代謝咖啡因的時間比正常人多30%。」

喝咖啡並非全然只有壞處。研究發現，喝咖啡的人心血管死亡率較低，罹患某些癌症和第2型糖尿病的風險也較低，咖啡因還有改善情緒、提高警覺性和認知能力的作用。

不過，紀事報指出，由於大部分咖啡因研究使用的都是咖啡或茶，研究發現的健康益處可能與咖啡豆和茶葉本身擁有的抗氧化特性有關，與咖啡因無關。蘇拉姆普迪說，喝含咖啡因的蘇打水應該不會帶來相同的益處。