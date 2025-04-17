我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

自閉症盛行率首度超越3% 亞裔童最嚴重

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國部分社區中，每31名兒童中就有1人被診斷患有自閉症，盛行率首次突破3%。（Pixabay @geralt）
在美國部分社區中，每31名兒童中就有1人被診斷患有自閉症，盛行率首次突破3%。（Pixabay @geralt）

聯邦疾病防治中心（CDC）15日發布最新研究報告，在美國部分社區，每31名兒童中就有1人被診斷患自閉症，盛行率（特定時間內，某一特定人群中某種疾病或健康狀況的現有病例所佔比例）首次突破3%，顯示這一神經性障礙正以驚人速度擴張。亞裔兒童的盛行率，高于其他族裔。

美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）表示，短短兩年內，自閉症數據再次大幅上升。總體而言，每31名兒童中，就有1人患自閉症。與我那一代人相比，當時的患病率僅為萬分之一。小甘迺迪援引CDC相關數據，以證明他所謂「自閉症流行病」正愈演愈烈，但不少醫學專家及倡議團體對此表示批評，認為這類說法容易導致汙名化與誤導。

美國兒科學會自閉症專責小組委員Kristin Sohl博士表示，報告中的一個正面訊號，是越來越多兒童能及時接受自閉症評估與診斷，「越早發現問題，就越能提供符合孩子與家庭需求的支持與服務。」

CDC科學家曾指出，自閉症診斷率上升，可能反映社區自閉症篩檢與服務能力的提升。然而，與以往不同，此次CDC並未安排專家出席發布會或與媒體溝通，該局原計畫今年3月發布報告，但小甘迺迪上任後實施溝通限制令，導致延遲發布。

報告亦揭示不同族裔兒童的自閉症盛行率差異，其中亞裔及太平洋島裔（AAPI）兒童自閉症盛行率最高，達到每千人中有38.2人確診，明顯高於其他族群。美國原住民或阿拉斯加原住民為37.5，非裔為36.6，西裔（Hispanic）為33.0，多族裔兒童為31.9。非西語裔白人（White）兒童的盛行率最低，僅27.7。研究人員指出，早產率的差異、鉛中毒風險等環境因素，可能導致族群間的盛行率差距。

隨著病例數增加，聯邦對自閉症研究的資金投入也迅速擴大，重點多集中探索其生物學基礎。目前已有研究將多達九成的自閉症風險與遺傳因素聯繫起來，然而也有學者懷疑，環境因素亦可能參與其中。

小甘迺迪曾多次宣稱，環境毒素是導致自閉症的主因，他舉例可能與疫苗、農藥、食物汙染等相關。不過，關於疫苗與自閉症間存在關聯的說法，已被大量研究駁斥。

多位CDC內部官員向CBS電視台透露，負責編製這份報告的CDC出生缺陷與發展障礙中心原計畫舉辦簡報會，讓研究人員解釋數據，但在部門溝通政策變動下，相關安排被取消。

CDC 原住民 亞裔

上一則

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

下一則

H Mart 2025兒童繪畫比賽5/19截止 總獎金1萬元

延伸閱讀

亞裔兒童高風險 這一病症盛行率上升

亞裔兒童高風險 這一病症盛行率上升
篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童

篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童
新州衛浴用品店 為自閉症人士提供工作機會

新州衛浴用品店 為自閉症人士提供工作機會
遭警連開9槍 愛州自閉症少年腦死

遭警連開9槍 愛州自閉症少年腦死
衛生部長小甘迺迪 啟動大規模自閉症肇因研究

衛生部長小甘迺迪 啟動大規模自閉症肇因研究
小甘迺迪堅信與疫苗有關 啟動大規模自閉症肇因研究

小甘迺迪堅信與疫苗有關 啟動大規模自閉症肇因研究

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
羅麗惠指出，她將自己定位為「每天穿著制服、從東跑到西的小生意人」，以務實態度經營事業，逐步累積出如今的資產規模。（記者張庭瑜/攝影）

南加華女700萬創業 今擁14旅館 全靠這方法

2025-04-10 02:18
好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

2025-04-10 13:32
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
北卡一棟室内6400尺占地1.35英畝的民宅，要價不到80萬元。（讀者提供）

搬離加州去哪不後悔？華人退休族用腳走出理想生活地圖

2025-04-09 02:21

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普