自閉症盛行率首度超越3% 亞裔童最嚴重

在美國部分社區中，每31名兒童中就有1人被診斷患有自閉症，盛行率首次突破3%。（Pixabay @geralt）

聯邦疾病防治中心（CDC ）15日發布最新研究報告，在美國部分社區，每31名兒童中就有1人被診斷患自閉症，盛行率（特定時間內，某一特定人群中某種疾病或健康狀況的現有病例所佔比例）首次突破3%，顯示這一神經性障礙正以驚人速度擴張。亞裔 兒童的盛行率，高于其他族裔。

美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）表示，短短兩年內，自閉症數據再次大幅上升。總體而言，每31名兒童中，就有1人患自閉症。與我那一代人相比，當時的患病率僅為萬分之一。小甘迺迪援引CDC相關數據，以證明他所謂「自閉症流行病」正愈演愈烈，但不少醫學專家及倡議團體對此表示批評，認為這類說法容易導致汙名化與誤導。

美國兒科學會自閉症專責小組委員Kristin Sohl博士表示，報告中的一個正面訊號，是越來越多兒童能及時接受自閉症評估與診斷，「越早發現問題，就越能提供符合孩子與家庭需求的支持與服務。」

CDC科學家曾指出，自閉症診斷率上升，可能反映社區自閉症篩檢與服務能力的提升。然而，與以往不同，此次CDC並未安排專家出席發布會或與媒體溝通，該局原計畫今年3月發布報告，但小甘迺迪上任後實施溝通限制令，導致延遲發布。

報告亦揭示不同族裔兒童的自閉症盛行率差異，其中亞裔及太平洋島裔（AAPI）兒童自閉症盛行率最高，達到每千人中有38.2人確診，明顯高於其他族群。美國原住民 或阿拉斯加原住民為37.5，非裔為36.6，西裔（Hispanic）為33.0，多族裔兒童為31.9。非西語裔白人（White）兒童的盛行率最低，僅27.7。研究人員指出，早產率的差異、鉛中毒風險等環境因素，可能導致族群間的盛行率差距。

隨著病例數增加，聯邦對自閉症研究的資金投入也迅速擴大，重點多集中探索其生物學基礎。目前已有研究將多達九成的自閉症風險與遺傳因素聯繫起來，然而也有學者懷疑，環境因素亦可能參與其中。

小甘迺迪曾多次宣稱，環境毒素是導致自閉症的主因，他舉例可能與疫苗、農藥、食物汙染等相關。不過，關於疫苗與自閉症間存在關聯的說法，已被大量研究駁斥。

多位CDC內部官員向CBS電視台透露，負責編製這份報告的CDC出生缺陷與發展障礙中心原計畫舉辦簡報會，讓研究人員解釋數據，但在部門溝通政策變動下，相關安排被取消。