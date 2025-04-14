SEVIS帳號被砍 國際學生陷危機

美國ICE近日無預警大規模終止F-1學生的SEVIS帳號，導致學生身分失效且無法申辯，引發各界質疑程序合法性與AI處理失誤所帶來的移民風險。（示意圖，取自pexel）

美國移民 暨海關執法局（ICE ）近期突襲終止大批F-1學生簽證 持有者的SEVIS（學生與交流訪問者資訊系統，Student and Exchange Visitor Information System）帳號，導致眾多國際學生身分失效、學籍中斷、工作授權失效，並面臨立即離境甚至遣返風險。此舉未經事前通知，亦未給予學生申辯機會，引發全美大學、國際教育界與移民律師關注。

據多名受影響學生反映及移民律師陳威宇分析，此次終止SEVIS並非由各校國際學生事務負責人（DSO）主動執行，而是由ICE指示其下屬單位SEVP（學生與交流訪問者計畫辦公室）處理。其依據疑為學生個人資料出現在FBI（聯邦調查局）犯罪紀錄資料庫中，無論紀錄是否已結案、撤銷、未起訴，甚至僅為超速5英里、亂丟垃圾、持國際駕照駕駛等輕微違規，一律被視為「違反移民法」進而終止身分。

陳威宇指出，學生多在毫無預警下，發現自己的I-20表格被終止，SEVIS帳號狀態變為「Termination（終止）」，僅顯示依據「移民與國籍法」第237(a)(1)(C)(i)條，意指「未維持合法身分」；或第237(a)(4)(C)(i)條，指稱學生「可能對美國外交政策構成不利影響」，卻未提供具體理由或法律依據。這些紀錄多由人工智慧系統自動比對資料庫後直接處理，缺乏人工審酌空間。

陳威宇強調，依據現行規定，ICE僅能在三種情況下依法終止學生身分，包括：撤銷特殊入境豁免資格、國會立法授予綠卡，或基於國安與外交等重大理由，經聯邦公報公告後方可執行。而現有案例未見符合上述標準，程序明顯瑕疵，恐屬違法。

對於突如其來的SEVIS終止，部分學校建議學生申請「身分恢復」（Reinstatement），否則無法註冊新課程。此申請需由學校重新簽發I-20，並向美國公民暨移民服務局（USCIS）主張終止原因屬「非可控因素」。