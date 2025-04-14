我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

SEVIS帳號被砍 國際學生陷危機

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國ICE近日無預警大規模終止F-1學生的SEVIS帳號，導致學生身分失效且無法申辯，引發各界質疑程序合法性與AI處理失誤所帶來的移民風險。（示意圖，取自pexel）
美國ICE近日無預警大規模終止F-1學生的SEVIS帳號，導致學生身分失效且無法申辯，引發各界質疑程序合法性與AI處理失誤所帶來的移民風險。（示意圖，取自pexel）

美國移民暨海關執法局（ICE）近期突襲終止大批F-1學生簽證持有者的SEVIS（學生與交流訪問者資訊系統，Student and Exchange Visitor Information System）帳號，導致眾多國際學生身分失效、學籍中斷、工作授權失效，並面臨立即離境甚至遣返風險。此舉未經事前通知，亦未給予學生申辯機會，引發全美大學、國際教育界與移民律師關注。

據多名受影響學生反映及移民律師陳威宇分析，此次終止SEVIS並非由各校國際學生事務負責人（DSO）主動執行，而是由ICE指示其下屬單位SEVP（學生與交流訪問者計畫辦公室）處理。其依據疑為學生個人資料出現在FBI（聯邦調查局）犯罪紀錄資料庫中，無論紀錄是否已結案、撤銷、未起訴，甚至僅為超速5英里、亂丟垃圾、持國際駕照駕駛等輕微違規，一律被視為「違反移民法」進而終止身分。

陳威宇指出，學生多在毫無預警下，發現自己的I-20表格被終止，SEVIS帳號狀態變為「Termination（終止）」，僅顯示依據「移民與國籍法」第237(a)(1)(C)(i)條，意指「未維持合法身分」；或第237(a)(4)(C)(i)條，指稱學生「可能對美國外交政策構成不利影響」，卻未提供具體理由或法律依據。這些紀錄多由人工智慧系統自動比對資料庫後直接處理，缺乏人工審酌空間。

陳威宇強調，依據現行規定，ICE僅能在三種情況下依法終止學生身分，包括：撤銷特殊入境豁免資格、國會立法授予綠卡，或基於國安與外交等重大理由，經聯邦公報公告後方可執行。而現有案例未見符合上述標準，程序明顯瑕疵，恐屬違法。

對於突如其來的SEVIS終止，部分學校建議學生申請「身分恢復」（Reinstatement），否則無法註冊新課程。此申請需由學校重新簽發I-20，並向美國公民暨移民服務局（USCIS）主張終止原因屬「非可控因素」。

然而，因USCIS與ICE同屬國土安全部（DHS），且政策日趨嚴格，律師普遍對「身分恢復」能否通過表示憂慮。一旦申請被拒，學生恐怕會被認定為非法居留，並開始累積「Unlawful Presence」，最嚴重恐面臨3年或10年不得入境的處罰，對未來在美升學、就業、移民申請造成嚴重影響。

美國ICE近日無預警大規模終止F-1學生的SEVIS帳號，導致學生身分失效且無法...
美國ICE近日無預警大規模終止F-1學生的SEVIS帳號，導致學生身分失效且無法申辯，引發各界質疑程序合法性與AI處理失誤所帶來的移民風險。（示意圖，取自ICE臉書）

移民 ICE 學生簽證

上一則

逛Trader Joe's先認識員工制服的玄機 購物更愉快

下一則

車庫拍賣 她10元淘到Gucci骨董包 網上轉售高達2500元

延伸閱讀

移民專頁／OPT過期前遞交I-485 可在美等結果

移民專頁／OPT過期前遞交I-485 可在美等結果
移民專頁／綠卡核准時結婚未滿2年 拿臨時綠卡

移民專頁／綠卡核准時結婚未滿2年 拿臨時綠卡
移民專頁／I-140主要受益人 也是I-824受益人

移民專頁／I-140主要受益人 也是I-824受益人
移民專頁／綠卡身分長期離境 可申請回美證

移民專頁／綠卡身分長期離境 可申請回美證
驅逐非法移民 年長亞太裔態度強硬 60歲以上支持率過半

驅逐非法移民 年長亞太裔態度強硬 60歲以上支持率過半
亞當斯允ICE進駐雷克島 多個維權組織抗議

亞當斯允ICE進駐雷克島 多個維權組織抗議

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
房客驅逐後，檢視屋況，發現牆面經多處塗鴉塗抹，重整成本由屋主全數負擔。（圖／黃夙君提供）

職業租霸遊走法律邊緣行騙 屋主訴諸法律驅逐

2025-04-07 02:20
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅