「如何減輕壓力」 谷歌搜尋次數創新高

專家建議，戶外散步是一種減壓的方法。（NBC）

NBC 4電視台報導，「壓力」是不少現代人面臨的課題，面對當前政治、氣候等議題，不少人壓力愈來愈大。谷歌 （Google）搜尋詞條中，「如何減輕壓力」（how to reduce stress）一詞搜尋次數，近期更創歷史新高。

兒童、青少年及成人精神科醫師Neha Chaudhary表示，「我的許多患者告訴我，他們已經不記得上一次感到如此壓力大，且看不到盡頭是什麼時候了。」她說，谷歌上關於如何管理壓力的搜尋詞條激增，不僅是數位噪音，更是一種群體層面的求助呼聲。

本身是Modern Health醫療官，Chaudhary認為經濟狀況、氣候變遷 、政治局勢及「被資訊轟炸且無法逃避的感覺」都是導致壓力增加的因素。不少感到被全國性或全球性事件壓得喘不過氣的人，依然得面對日常生活。此外，面對人生重大改變，如生孩子、升遷或婚禮，也可能造成心理壓力負擔。

然Chaudhary認為此趨勢有一個積極面，「今天搜索量增加，表明人們可能更關注自身心理健康 ，積極尋求方法掌控它。」以下是她和心理治療師Kathryn Smerling提出實用建議，幫助減輕壓力，改善整體心理健康：

「最好的減壓方法，是你願意實行的方法。」她們建議先認清哪些事屬本身可控的，哪些是無法改變的，「畢竟，有些壓力源無法避免，

「那是生活的一部份。」戶外散步、曬太陽，練習冥想和正念、與朋友和家人面對面交流、整理一份最喜歡的歌曲清單並播放、打電話給親友、運動、改善睡眠或吃營養品，及與心理健康專業人士合作等，都是減壓方式。