心理治療常遭拒保 州議會提對策

心理健康治療機構雖多，要得到醫療保險公司核准卻不易。 (取自www.go.coastaldetoxsc.com)

四年前加州 通過歷史性的「心理健康 與成癮治療」法規，時至今日絕大部分的健保客戶仍然對保險公司頑強拒保不滿。州議會中已發起許多草案，希望讓保險公司對投保客戶多予協助。

CalMatters報導，在美國，心理健康的範圍中也包括酒精、毒品等物質成癮的病例，以下說到心理健康時也就包括物質成癮。去年對加州居民進行的一項民意調查發現，超過80%的受訪者希望州長和州議會增加獲得心理健康治療的機會。

心理健康倡導組織「斯坦伯格研究所」（Steinberg Institute）的綴賓格（John Drebinger）說：「每個人都曾被拒絕了某種形式的治療，即使你本人沒被拒絕過，你也一定知道有親友被拒絕過。」

州議會已提出的一項法案，將要求醫療保險 計畫提供更多有關拒絕承保的數據，並對那些最常無根據而拒絕承保的醫療保險計畫進行處罰。另一項提案要求在批准患者進入藥物濫用治療中心後，至少要等待28天才能重新評估患者是否可以繼續留醫。

另一項法案將禁止醫療計畫要求患者在住院前和住院期間事先獲得心理健康和藥物成癮治療的授權。以上只是許多提議中的三項，在2月的參議會監督聽證會上，起草2020年醫保法的舊金山民主黨州參議員威善高(Scott Wiener) 指出，消費者向州管理醫療保健廳提出上訴的流程，是繁瑣、不透明而且耗日廢時。

他又說：「鑑於聯邦政府正在試圖解僱員工並刪除政府網站上的數據，加州發揮帶頭作用比以往任何時候都更為重要。」法案的進程仍處於早期階段，任何擬議的立法都可能因各種因素而受阻，包括聯邦財政的不確定性、醫療保險公司的反對，以及支持者對最佳方法的不同意見。

加州健康計畫協會發言人格蘭特 (Mary Ellen Grant) 在一封電子郵件中表示，該協會認為現在對這些提案發表評論還為時過早。但她提供了一份實際情況說明書，說明「事先授權」（prior authorization）對於「讓醫療保健更安全、更高品質、更實惠」的重要性。