我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

捕鮭禁令延續 漁民改當導遊或海葬師

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Pacific Pearl在屋崙沿岸進行歷史之旅。（美聯社）
Pacific Pearl在屋崙沿岸進行歷史之旅。（美聯社）

加州兩年前禁捕鮭魚後，許多漁民的生計就面臨嚴苛挑戰，加上降水優先用於民生、農業，鮭魚洄游可能受阻，因此預計4月決定是否開放捕鮭的「太平洋漁撈管理委員會」（Pacific Fishery Management Council），已經透露今年可能還是不會開放。

沒辦法做「正業」的漁民怎麼辦？不少人乾脆賣船登陸謀生，還想繼續當討海人的就用漁船改當觀光船，或是幫忙做海葬。人稱「史密提船長」的威廉・史密斯就是其中之一。

Riptide從半月灣載客出海賞鯨。（美聯社）
Riptide從半月灣載客出海賞鯨。（美聯社）

美聯社說，以聖馬刁縣半月灣（Half Moon Bay）為基地的史密斯，以前開著利普泰號（Riptide）載著釣客出海捕鮭，現在則是帶著賞鯨客出海。另外，由於灣區印度教、佛教的信眾變多，海葬越來越多，他一年可以跑200趟，對25萬美元船貸的他幫助不小。

史密斯有點無奈地說，不管有沒有魚群，帳單都會一直來，但是生老病死可是沒個準的，能夠他過活就好。

加州鮭魚業的興衰

加州商業捕撈鮭魚興起於1970年代，但是長期下來魚群數量愈來愈少，直到州政府開始管制農用、民生與自然排放後，鮭魚就開始不定期禁撈，最近兩年更是完全不能捕。

總部設在西雅圖的Jamie O'Neill說，許多沒魚可捕的人乾脆放棄討海路，賣掉他們的執照或是乾脆放到過期。2010年時，捕魚執照可以賣到1200美元，現在只值900美元。他說，許多人乾脆改當觀光船，或是當成派對船，因為耗油少，收入也夠維修保養。

雖然漁人還是可以捕釣比目魚、鱈魚、鱸魚，但是缺了最熱門的帝王鮭，釣客都興致缺缺，而且不同魚需要不同餌、不同技巧，可不是一招走遍天下。

船Pacific Pearl停在東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）的Andy Guiliano形容，有的生意像漢堡肉，有的則是菲力牛排，但只要是錢就沒錯了。

鮭魚 加州 觀光

上一則

華人龍騰薈高爾夫俱樂部成立 首屆邀請賽登場 8球隊競技

下一則

加州拚零排放 充電樁比加油槍多48%

延伸閱讀

歷史首創 馬連縣夫妻划獨木舟225哩 13天環繞舊金山灣

歷史首創 馬連縣夫妻划獨木舟225哩 13天環繞舊金山灣
NBA／布朗尼保持正向 把批評當作燃料

NBA／布朗尼保持正向 把批評當作燃料
MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分

MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分
NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀

NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀
「全民情聖」20年內幕：史密斯差點不演了

「全民情聖」20年內幕：史密斯差點不演了
聖蓋博爭取聯邦資金修繕史密斯公園

聖蓋博爭取聯邦資金修繕史密斯公園

熱門新聞

生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消