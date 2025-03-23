捕鮭禁令延續 漁民改當導遊或海葬師

Pacific Pearl在屋崙沿岸進行歷史之旅。（美聯社）

加州 兩年前禁捕鮭魚 後，許多漁民的生計就面臨嚴苛挑戰，加上降水優先用於民生、農業，鮭魚洄游可能受阻，因此預計4月決定是否開放捕鮭的「太平洋漁撈管理委員會」（Pacific Fishery Management Council），已經透露今年可能還是不會開放。

沒辦法做「正業」的漁民怎麼辦？不少人乾脆賣船登陸謀生，還想繼續當討海人的就用漁船改當觀光 船，或是幫忙做海葬。人稱「史密提船長」的威廉・史密斯就是其中之一。

Riptide從半月灣載客出海賞鯨。（美聯社）

美聯社說，以聖馬刁縣半月灣（Half Moon Bay）為基地的史密斯，以前開著利普泰號（Riptide）載著釣客出海捕鮭，現在則是帶著賞鯨客出海。另外，由於灣區印度教、佛教的信眾變多，海葬越來越多，他一年可以跑200趟，對25萬美元船貸的他幫助不小。

史密斯有點無奈地說，不管有沒有魚群，帳單都會一直來，但是生老病死可是沒個準的，能夠他過活就好。

加州鮭魚業的興衰

加州商業捕撈鮭魚興起於1970年代，但是長期下來魚群數量愈來愈少，直到州政府開始管制農用、民生與自然排放後，鮭魚就開始不定期禁撈，最近兩年更是完全不能捕。

總部設在西雅圖的Jamie O'Neill說，許多沒魚可捕的人乾脆放棄討海路，賣掉他們的執照或是乾脆放到過期。2010年時，捕魚執照可以賣到1200美元，現在只值900美元。他說，許多人乾脆改當觀光船，或是當成派對船，因為耗油少，收入也夠維修保養。

雖然漁人還是可以捕釣比目魚、鱈魚、鱸魚，但是缺了最熱門的帝王鮭，釣客都興致缺缺，而且不同魚需要不同餌、不同技巧，可不是一招走遍天下。

船Pacific Pearl停在東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）的Andy Guiliano形容，有的生意像漢堡肉，有的則是菲力牛排，但只要是錢就沒錯了。