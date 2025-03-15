醫師：完全不吃鹽會脫水、影響肝臟

加州 腸胃科醫生賽希（Saurabh Sethi）經常透過網路平台發布一些腸胃科小知識，吸引近50萬個追蹤者。繼先前引起轟動的「兩周不吃糖會怎樣？」後，他最近又發布了「完全不吃鹽」的熱門影片，希望大家每天至少攝取一茶匙的鹽以避免脫水。

畢業自哈佛大學 的42歲賽希說，很多人害怕攝取過多的鹽會導致高血壓 ，「但是完全不吃鹽的危險更大」，來自鹽的鈉可以在人體內形成電解質，維持水分穩定，長期不吃鹽，可能導致體內水分失調。

他說，輕度的電解質不足，可能會出現脫水的狀況，血量明顯減少、血壓也跟著降低，體外的跡象就是肌肉無力，頭暈甚至昏迷。嚴重的電解質不足，類似大量運動後，沒有補充電解質就喝下很多水，很可能會出現低血鈉，並致使身體脫水更嚴重。

腸胃科醫生賽希經常在社交平台分享腸胃道小知識，此為之前他分享兩周不吃糖的好處。（Instagram @doctor.sethi）

因此，賽希解釋，長期不均衡飲食，包括鹽分攝取不足，都可能破壞腸胃道的平衡，還可能影響肝臟健康，「後果非常嚴重」。所以他說，許多人擔心吃太多鹽，但吃不夠其實更為危險，「所以每天至少要攝取一茶匙的鹽」。

英國每日郵報指出，水分與電解質的關係，賽希先前也曾經在短片中談過，他當時描述，突然大量地喝水可能導致極度危險的水中毒，因為電解質突然被稀釋，大量水分會進入腦部等器官，引發昏迷、意識不清等嚴重病徵。