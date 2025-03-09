完成進加大州大課程比率 舊金山公校稱冠加州
分析發現，舊金山公立高中學生完成進入加大（UC）和州大（CSU）所需課程的比率為全加州各縣中最高。
根據舊金山紀事報的分析，舊金山有72%的高中生完成了加大或州大規定必須修讀的15門課程，獲得被加大或州大錄取的資格，而加州整體只有約一半的學生做到。
這些課程被稱為A到G課程，涵蓋數學、科學、英語、歷史共七個學科領域，每個科目需要修讀的年數各不相同，例如，必須修讀三年數學、兩年歷史和四年英語，每所高中開設的A到G課程也都需經過加大和州大認可。
除了高居榜首的舊金山，第二和第三名的縣也在灣區，他們是馬連縣和聖馬刁縣，A到G課程完成率分別為68%和66%，第四名是64%的普萊賽縣（Placer County），第五名是63%的莫諾縣（Mono County）。
同為戴維斯加大教員和加州教育政策分析中心（Policy Analysis for California Education）研究員的里德（Sherrie Reed）和庫蘭德（Michal Kurlaender）表示，A到G課程是進入加州四年制公立大學的最低門檻，目的在讓學生做好就讀四年制大學的準備。
里德說：「A到G課程實際上如同一個守門人，學生如果沒有完成這些課程，就不可能被加大或州大錄取。因此，如果學生拒絕完成這些課程，等於拒絕了申請加大和州大的機會。」
然而，加州有十多個縣完成A到G課程的學生不到三分之一，這些縣大部分是收入較低的農村地區。里德和庫蘭德認為，這些地區的學生可能沒有意識到，除了修讀這些課程，他們還必須拿到C或C以上的成績才算通過；那些在高一時沒有想過上大學的學生可能被告知不需要修讀A到G課程，等到11年級改變主意時已來不及。此外，加州因為面臨教師和輔導員短缺的問題，導致能為高中生提供指導的人愈來愈少。
紀事報指出，A到G課程完成率會因族裔而有所不同。研究人員發現，即使在同一所高中，學生的A到G課程完成率也會因為族裔和社會經濟地位的不同而有所不同。
里德和庫蘭德認為，無論學生最終是否選擇就讀大學，提高A到G課程完成率對他們來說都是有益的。里德說：「無論你選擇哪條道路，包括高中畢業後直接就業，受過良好的教育和奠定良好的學術基礎都是有利無弊。」
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