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完成進加大州大課程比率 舊金山公校稱冠加州

編譯廖宜怡／綜合報導
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分析發現，舊金山公立高中學生完成進入加大和州大所需課程的比率為全加州最高。（美聯社）
分析發現，舊金山公立高中學生完成進入加大和州大所需課程的比率為全加州最高。（美聯社）

分析發現，舊金山公立高中學生完成進入加大（UC）和州大（CSU）所需課程的比率為全加州各縣中最高。

根據舊金山紀事報的分析，舊金山有72%的高中生完成了加大或州大規定必須修讀的15門課程，獲得被加大或州大錄取的資格，而加州整體只有約一半的學生做到。

這些課程被稱為A到G課程，涵蓋數學、科學、英語、歷史共七個學科領域，每個科目需要修讀的年數各不相同，例如，必須修讀三年數學、兩年歷史和四年英語，每所高中開設的A到G課程也都需經過加大和州大認可。

除了高居榜首的舊金山，第二和第三名的縣也在灣區，他們是馬連縣和聖馬刁縣，A到G課程完成率分別為68%和66%，第四名是64%的普萊賽縣（Placer County），第五名是63%的莫諾縣（Mono County）。

同為戴維斯加大教員和加州教育政策分析中心（Policy Analysis for California Education）研究員的里德（Sherrie Reed）和庫蘭德（Michal Kurlaender）表示，A到G課程是進入加州四年制公立大學的最低門檻，目的在讓學生做好就讀四年制大學的準備。

里德說：「A到G課程實際上如同一個守門人，學生如果沒有完成這些課程，就不可能被加大或州大錄取。因此，如果學生拒絕完成這些課程，等於拒絕了申請加大和州大的機會。」

然而，加州有十多個縣完成A到G課程的學生不到三分之一，這些縣大部分是收入較低的農村地區。里德和庫蘭德認為，這些地區的學生可能沒有意識到，除了修讀這些課程，他們還必須拿到C或C以上的成績才算通過；那些在高一時沒有想過上大學的學生可能被告知不需要修讀A到G課程，等到11年級改變主意時已來不及。此外，加州因為面臨教師和輔導員短缺的問題，導致能為高中生提供指導的人愈來愈少。

紀事報指出，A到G課程完成率會因族裔而有所不同。研究人員發現，即使在同一所高中，學生的A到G課程完成率也會因為族裔和社會經濟地位的不同而有所不同。

里德和庫蘭德認為，無論學生最終是否選擇就讀大學，提高A到G課程完成率對他們來說都是有益的。里德說：「無論你選擇哪條道路，包括高中畢業後直接就業，受過良好的教育和奠定良好的學術基礎都是有利無弊。」

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