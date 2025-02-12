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染肉毒桿菌 FDA召回13款鮪魚罐頭

洛杉磯訊
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FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。（Genova官網）
FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。（Genova官網）

聯邦食品暨藥物管理署（FDA）近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌汙染的罐裝鮪魚。罐頭類產品通常被視為貨架上最穩定的食品之一，卻因製造缺陷存在嚴重食品安全風險。目前，受影響的罐頭已於好市多、沃爾瑪、Trader Joe's、Kroger等全美28州的超市販售，包括加州的部分超市。

根據FDA2月10日發布公告，Tri-Union Seafoods公司出於謹慎考量，主動召回其生產的13款罐裝鮪魚產品。該公司發現部分罐頭的拉環式罐蓋存在製造缺陷，可能影響密封完整性，隨時間推移可能導致罐頭洩漏，甚至受肉毒桿菌污染。肉毒桿菌可能引發肉毒桿菌中毒（botulism），這是一種潛在致命的食物中毒，FDA提醒消費者務必提高警覺。

此次召回涉及多個品牌和銷售地區，其中Genova品牌的5盎司罐裝鮪魚在加州市場有銷售。消費者可透過罐底的產品代碼、最佳食用日期（Best if Used By）及UPC條碼來確認是否為召回產品，完整資訊可參閱FDA召回公告（https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/tri-union-seafoods-issues-recall-select-genovar-van-campsr-h-e-b-and-trader-joesr-tuna-cans-due）。

根據美國疾病管制暨防治中心（CDC），肉毒桿菌中毒是一種罕見但嚴重的疾病，該細菌會攻擊人體神經系統，導致呼吸困難、肌肉癱瘓，甚至死亡。

FDA 加州 好市多

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