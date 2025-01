2025年即將消失嬰兒名 Jamie、Remy上榜

傑米是2025年可能消逝的嬰兒名字之一。(KTLA)

KTLA 5電視台報導,BabyCenter最新發布2025年「即將消失的嬰兒名字」(Baby Names at Risk of Going Extinct),包括愛茉莉(Emory)、傑米(Jamie)或雷米(Remy)等名字,恐被淘汰。

2025年名單中,分別位居女孩、男孩榜首(意味著這些名字受歡迎程度大幅下降)為傑米和傑莫(Jamal)。從2023年至2024年,傑米在BabyCenter用戶中受歡迎程度下降320名,傑莫驟降433名。

不過,雖然下降幅度顯著,傑米和傑莫並非2024年唯一不再受父母歡迎的名字,許多曾經受歡迎的名字,如今也不再受青睞。根據最新名單,女孩排名下降幅度第二名為凱蒂(Katie,下降290名),緊接著是雷米(Remy,下將277名)、Liv、艾娜莉亞(Analia)、凱洛娜(Karina)、貝拉(Belle)、艾瑞(Erin)、布里斯托(Bristol)和莉莉亞(Lilia)。

男孩排名下降幅度第二名為埃思特班(Esteban,下降283名)、坎農(Cannon,下降268名)、艾莫瑞(Emery)、泰勒(Taylor)、卡里姆(Kareem)、伊德里斯(Idris)、卡米洛(Camilo)、馬蒂亞斯(Matthias)和丹尼(Danny)。

除指出這些即將消逝的名字,BabyCenter分析師還發現某些名字呈下降趨勢,例如以「aden」結尾的男孩名字(如Jaden),或受英國皇室啟發的名字(如Catherine、Edward、Albert和Anne)等。