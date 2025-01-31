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2025年即將消失嬰兒名 Jamie、Remy上榜

編譯陳盈霖／綜合報導
傑米是2025年可能消逝的嬰兒名字之一。（KTLA）
傑米是2025年可能消逝的嬰兒名字之一。（KTLA）

KTLA 5電視台報導，BabyCenter最新發布2025年「即將消失的嬰兒名字」（Baby Names at Risk of Going Extinct），包括愛茉莉（Emory）、傑米（Jamie）或雷米（Remy）等名字，恐被淘汰。

2025年名單中，分別位居女孩、男孩榜首（意味著這些名字受歡迎程度大幅下降）為傑米和傑莫（Jamal）。從2023年至2024年，傑米在BabyCenter用戶中受歡迎程度下降320名，傑莫驟降433名。

不過，雖然下降幅度顯著，傑米和傑莫並非2024年唯一不再受父母歡迎的名字，許多曾經受歡迎的名字，如今也不再受青睞。根據最新名單，女孩排名下降幅度第二名為凱蒂（Katie，下降290名），緊接著是雷米（Remy，下將277名）、Liv、艾娜莉亞（Analia）、凱洛娜（Karina）、貝拉（Belle）、艾瑞（Erin）、布里斯托（Bristol）和莉莉亞（Lilia）。

男孩排名下降幅度第二名為埃思特班（Esteban，下降283名）、坎農（Cannon，下降268名）、艾莫瑞（Emery）、泰勒（Taylor）、卡里姆（Kareem）、伊德里斯（Idris）、卡米洛（Camilo）、馬蒂亞斯（Matthias）和丹尼（Danny）。

除指出這些即將消逝的名字，BabyCenter分析師還發現某些名字呈下降趨勢，例如以「aden」結尾的男孩名字（如Jaden），或受英國皇室啟發的名字（如Catherine、Edward、Albert和Anne）等。

在2024年與Nexstar訪談中，嬰兒命名顧問史萊根（Colleen Slagen）（NamingBebe.com）針對這些快速流行又迅速失寵的名字提出可能解釋。「我會引導人們避開過於潮流的名字」史萊根建議客戶參考社會安全局每年發布的全國熱門嬰兒名字排名。「任何名字每年在排名中躍升超過100位，在我看來，就是將會過時名字的徵兆。」民眾可上BabyCenter.com找到更多相關資訊。

傑米是2025年可能消逝的嬰兒名字之一。（取自KTLA電視台畫面）
傑米是2025年可能消逝的嬰兒名字之一。（取自KTLA電視台畫面）

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