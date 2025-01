年紀愈大愈難交友 三個原因

作家羅賓斯解釋年紀大交朋友變得困難的原因。(NBC)

NBC 4電視台報導,正向社交關係已被證實能減輕焦慮、增加幸福感且延長壽命。然隨年紀增長,維持穩定關係,尤其是友誼變得愈來愈具挑戰性。

在英國作家謝蒂(Jay Shetty)「On Purpose」播客最新一期中,「Let Them理論:讓數百萬人津津樂道的改變生活工具(The Let Them Theory: A Life-Changing Tool That Millions of People Can't Stop Talking About)一書的作者羅賓斯(Mel Robbins)指出「當你進入20歲後,友誼的規則就完全改變。」

她表示,要維持一段成功的友誼有三個因素需同時達成。首先是地理距離(Proximity)。「小時候,你總是和同齡人待在一起」她說,學校、團體運動或教會等場所,常常都是同齡人聚會的場所。」

然根據皮尤研究中心(Pew Research Center)2018年數據,當今超過一半(58%)的美國人,並未住在或靠近自己成長的社區,這意味著他們成長時建立的許多友誼可能相較難以維繫。要成為彼此真正的朋友,應該有更多頻繁見面機會。

其次是時機(Timing)。隨著年齡增長,人生不同階段會遇到不同的人。「每個人的時間表都不一樣」羅賓斯說,「你的一位朋友這時結婚,另一位朋友去唸書,還有其他朋友準備找工作。」尋找面臨相同挑戰,達到類似里程碑的朋友,會更容易建立彼此關係。

第三是能量(Energy)。隨著人生道路不斷前進,人與人之間共同點可能會發生變化,若價值觀不一致,一段關係恐變得較為困難。

「你可能與某人在一起喝酒時精力充沛,但若當你決定戒酒,彼此之間化學變化與能量就可能消失。若你決定專注健康,此情況也可能改變,甚至若你的政治理念與對方截然不同,彼此之間相吸的能量也會消失。」

當成年人的友誼變得冷淡時,通常會因為上述三個因素中,其中一個或多個消逝,儘管這很難接受,「但世上的事情有時只能隨緣。」羅賓斯建議多關注身邊親近的人,關注他們正經歷的事情,彼此之間的共通點,刻意選擇接觸對象,意味著可能遇到更適合自己的朋友。