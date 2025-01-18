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年紀愈大愈難交友 三個原因

編譯陳盈霖／綜合報導
作家羅賓斯解釋年紀大交朋友變得困難的原因。（NBC）
作家羅賓斯解釋年紀大交朋友變得困難的原因。（NBC）

NBC 4電視台報導，正向社交關係已被證實能減輕焦慮、增加幸福感且延長壽命。然隨年紀增長，維持穩定關係，尤其是友誼變得愈來愈具挑戰性。

在英國作家謝蒂（Jay Shetty）「On Purpose」播客最新一期中，「Let Them理論：讓數百萬人津津樂道的改變生活工具（The Let Them Theory: A Life-Changing Tool That Millions of People Can't Stop Talking About）一書的作者羅賓斯（Mel Robbins）指出「當你進入20歲後，友誼的規則就完全改變。」

她表示，要維持一段成功的友誼有三個因素需同時達成。首先是地理距離（Proximity）。「小時候，你總是和同齡人待在一起」她說，學校、團體運動或教會等場所，常常都是同齡人聚會的場所。」

然根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2018年數據，當今超過一半（58%）的美國人，並未住在或靠近自己成長的社區，這意味著他們成長時建立的許多友誼可能相較難以維繫。要成為彼此真正的朋友，應該有更多頻繁見面機會。

其次是時機（Timing）。隨著年齡增長，人生不同階段會遇到不同的人。「每個人的時間表都不一樣」羅賓斯說，「你的一位朋友這時結婚，另一位朋友去唸書，還有其他朋友準備找工作。」尋找面臨相同挑戰，達到類似里程碑的朋友，會更容易建立彼此關係。

第三是能量（Energy）。隨著人生道路不斷前進，人與人之間共同點可能會發生變化，若價值觀不一致，一段關係恐變得較為困難。

「你可能與某人在一起喝酒時精力充沛，但若當你決定戒酒，彼此之間化學變化與能量就可能消失。若你決定專注健康，此情況也可能改變，甚至若你的政治理念與對方截然不同，彼此之間相吸的能量也會消失。」

當成年人的友誼變得冷淡時，通常會因為上述三個因素中，其中一個或多個消逝，儘管這很難接受，「但世上的事情有時只能隨緣。」羅賓斯建議多關注身邊親近的人，關注他們正經歷的事情，彼此之間的共通點，刻意選擇接觸對象，意味著可能遇到更適合自己的朋友。

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