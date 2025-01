氣候變遷 2024年天氣驚現4大異相

北加州佛利蒙華裔居民5月10日晚間9時在自家門口就拍到北極光。(李先生提供)

氣候變遷加劇,讓天氣變得怪異,時值年度交替之際,媒體盤點2024年加州 天氣的四大異相。

舊金山 紀事報的氣象學家愛德華茲,把他認為是2024年最特殊的氣候現象列出。首先,2月初一場炸彈氣旋襲擊了加州的大部分地區,帶來了豪雨和狂風。氣象預報事先就表明,這場風暴將為南加州帶來大量降雨,山區可能會有 10吋或更多的降雨。

但這場風暴打破了城市地區的多數預測。洛杉磯加大(UCLA)的雨量計測得,2月4-5日期間降雨量為12.8吋,這是90年來UCLA天氣紀錄中最潮濕的兩天。根據美國國家海洋暨大氣總署的數據,這估計是千年一遇的事件,紐森州長宣布多個縣進入緊急狀態,其中還包括灣區的縣分。

第二是5月出現的北極光 。傳統上,5月是天氣平靜的一個月,但當5月10日北極光罕見地出現在加州上空時,這個奇景成為最熱門的話題。在太陽爆發嚴重的太陽風暴後,美國國家海洋暨大氣總署提前幾天就預測,幾乎全美國都會看到北極光。

當來自歐洲的報導開始陸續傳來時,預期美國即將上演一場令人驚嘆的演出。當居民到達所選擇的地點後,關掉車頭燈北極光立即可見,並且隨著夜幕的降臨而變得更燦爛。

第三是10月的舊金山熱浪。舊金山以夏季寒涼著稱,即使在盛夏下午最高溫也很少超過華氏80度。大作家馬克吐溫(Mark Twain)有句名言:「我經歷過最寒冷的冬天,是在舊金山的那個夏季。」(The coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco)。

但這次的10月,舊金山經歷了85年來最熱的7天,當周平均白天最高溫度為90.3度。對於一個全國人均空調擁有量最少的城市來說,這是一場漫長的煎熬。另外,因為所謂的k現象(phenomenon k,在氣象學上指溫度和露點在不同大氣層次的差異),許多地方夜間最低溫都還在80度以上。

第四是12月的舊金山龍捲風警報。12月14日黎明之前,紀事報的氣象學家開始在社群媒體瘋狂地發布風暴更新。6 點前不久,舊金山發布了有史以來第一個龍捲風警報。雖然最後未證實有龍捲風出現,但時速80哩的強風將市界內數百棵樹連根拔起,也給居民帶來不小的驚嚇。