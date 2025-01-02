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氣候變遷 2024年天氣驚現4大異相

編譯林思牧／綜合報導
北加州佛利蒙華裔居民5月10日晚間9時在自家門口就拍到北極光。（李先生提供）
北加州佛利蒙華裔居民5月10日晚間9時在自家門口就拍到北極光。（李先生提供）

氣候變遷加劇，讓天氣變得怪異，時值年度交替之際，媒體盤點2024年加州天氣的四大異相。

舊金山紀事報的氣象學家愛德華茲，把他認為是2024年最特殊的氣候現象列出。首先，2月初一場炸彈氣旋襲擊了加州的大部分地區，帶來了豪雨和狂風。氣象預報事先就表明，這場風暴將為南加州帶來大量降雨，山區可能會有 10吋或更多的降雨。

但這場風暴打破了城市地區的多數預測。洛杉磯加大（UCLA）的雨量計測得，2月4-5日期間降雨量為12.8吋，這是90年來UCLA天氣紀錄中最潮濕的兩天。根據美國國家海洋暨大氣總署的數據，這估計是千年一遇的事件，紐森州長宣布多個縣進入緊急狀態，其中還包括灣區的縣分。

第二是5月出現的北極光。傳統上，5月是天氣平靜的一個月，但當5月10日北極光罕見地出現在加州上空時，這個奇景成為最熱門的話題。在太陽爆發嚴重的太陽風暴後，美國國家海洋暨大氣總署提前幾天就預測，幾乎全美國都會看到北極光。

當來自歐洲的報導開始陸續傳來時，預期美國即將上演一場令人驚嘆的演出。當居民到達所選擇的地點後，關掉車頭燈北極光立即可見，並且隨著夜幕的降臨而變得更燦爛。

第三是10月的舊金山熱浪。舊金山以夏季寒涼著稱，即使在盛夏下午最高溫也很少超過華氏80度。大作家馬克吐溫（Mark Twain）有句名言：「我經歷過最寒冷的冬天，是在舊金山的那個夏季。」（The coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco）。

但這次的10月，舊金山經歷了85年來最熱的7天，當周平均白天最高溫度為90.3度。對於一個全國人均空調擁有量最少的城市來說，這是一場漫長的煎熬。另外，因為所謂的k現象（phenomenon k，在氣象學上指溫度和露點在不同大氣層次的差異），許多地方夜間最低溫都還在80度以上。

第四是12月的舊金山龍捲風警報。12月14日黎明之前，紀事報的氣象學家開始在社群媒體瘋狂地發布風暴更新。6 點前不久，舊金山發布了有史以來第一個龍捲風警報。雖然最後未證實有龍捲風出現，但時速80哩的強風將市界內數百棵樹連根拔起，也給居民帶來不小的驚嚇。

舊金山 加州 極光

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