防禽流感擴散 加州進入緊急狀態

加州已有生乳製品受到禽流感病毒污染。(美聯社)

為簡化、加快對禽流感 (Avian Influenza A,H5N1,俗稱Bird Flu)疫情 的因應,州長紐森(Gavin Newsom)18日宣布加州 進入緊急狀態。

州長辦公室發出新聞稿表示,鑑於牛群禽流感疫情擴大到南加州,說明加州必須進一步擴大監測範圍,並採取一致的協調方式來減緩病毒繼續傳播。繼今年3月首次在德州和堪薩斯州的乳牛身上驗出禽流感病毒後,這個病毒已經傳播到美國16個州。

到目前為止,加州尚未發現人傳人的禽流感病例,幾乎所有確診的病患都曾接觸過感染了禽流感的牛隻。

為了因應疫情,加州已經建立全國最大的禽流感檢測和監測系統。宣布進入緊急狀態將可為州政府和地方層級機構提供人員配置、簽定合約和其他方面更大的靈活性,以配合加州不斷變化的因應措施。

鑑於禽流感疫情擴大到南加州,州長紐森宣布加州進入禽流感緊急狀態。(美聯社)

紐森說:「宣布進入緊急狀態是一項有針對性的行動,目的在確保政府機構擁有快速因應疫情所需的資源和靈活性。我們將以美國最大的禽流感檢測和監測系統為基礎,致力進一步保護公眾健康、支援我們的農牧產業,並確保加州人能獲得最新的正確訊息。儘管公眾面臨的感染風險很低,我們仍將採取一切必要措施,來防制這個病毒繼續傳播。」

州長辦公室表示,加州已動員乳牛和家禽養殖場採取全面的跨機構因應措施,以求盡可能避免牧場工人接觸到病毒、減少生乳製品受到污染、減緩病毒的傳播。

另外,加州政府也已召集地方、州和聯邦政府的技術和營運專家,來支援各個層面的因應工作。例如,對公眾、健康專家、雇主和勞工進行相關的防控措施教育,降低人們接觸到禽流感病毒的風險;提供有關個人防護裝備(PPE)的全面資訊給雇主和勞工;分發數百萬件個人防護裝備給高風險乳牛牧場的勞工。

藉由加州公共衛生廳(California Department of Public Health)、食品農業廳(California Department of Food and Agriculture)和緊急服務辦公室(California Office of Emergency Services)等單位之間的公共意識協調工作,加州將及時向公眾通報最新疫情狀況、對乳牛和家禽養殖場勞工進行多語言教育、在社群媒體上宣導預防措施、透過網路和印刷刊物提供民眾資源,以及在媒體上提供疫情最新發展訊息。