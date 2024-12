計畫頻受阻 紐森矢志加快興建賽茨水庫

賽茨水庫的計畫與施工時程表。 (sitesproject.org)

加州 人口近年雖然成長減緩,但長期來看還是會增加。但北加州的水庫建設計畫遭到許多挫折,紐森 州長日前宣布,將繼續大力施壓讓賽茨水庫(Sites Reservoir)可以盡快完成。

聖荷西信使報報導,賽茨水庫計畫在柯魯薩縣(Colusa County)的戴維斯農莊(Davis Ranches)興建,占地5300英畝、耗資45億元。這將是加州50年來最大的新水庫,也是加州第八大水庫。紐森重申他要完成這項專案的決心。

賽茨水庫是一個13哩長的離流湖,在多雨的冬季,它將從沙加緬度河引水儲積,為50萬英畝的中央谷農田和2400 萬人提供水源,其中包括給聖塔克拉拉縣、東灣和洛杉磯 的部分地區的居民提供自來水。

紐森說:「我們不能自己擋自己的路。」他批評減緩或阻礙加州水庫建設的訴訟和繁文縟節。賽茨水庫計畫得到拜登總統、農場組織、工會和約20個水務機構的支持,其中包括聖荷西的聖塔克拉拉谷水務局、利弗莫爾的第7區水務局和洛杉磯的大都會水務局,所有這些機構都是夥伴並將從中獲得水資源。

11 月,康曲科士達水區取消了耗資15億元擴建布倫特伍德(Brentwood)附近洛斯瓦克羅斯水庫(Los Vaqueros Reservoir)的計畫,這對北加州擴大蓄水的努力造成了巨大的挫折。經過多年的規畫和談判,灣區水務機構,包括東灣市政公用事業區和聖塔克拉拉谷水務區,未能就誰支付多少費用、每個單位將獲得多少水等問題達成協議,導致擴建計畫告終。

根據2014年選民批准的水債券提案1,洛斯瓦克羅斯水庫獲得了4.77億美元的聯邦資助。康曲科士達水區發言人艾倫(Jennifer Allen)表示,已於11月通知加州水務委員會,不再需要剩餘的4.53億元。

紐森希望把剩下的錢用在賽茨水庫,但謝拉俱樂部、河流之友和其他環保組織反對,他們認為賽茨水庫會從沙加緬度河轉移過多的水,從而傷害瀕臨滅絕的鮭魚、虹鱒和三角洲鮭魚(Delta smelt)。紐森顯然希望得到反環保的川普支持,他說:「Donald Trump, this is your kind of project。」