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計畫頻受阻 紐森矢志加快興建賽茨水庫

編譯林思牧／綜合報導
賽茨水庫的計畫與施工時程表。 (sitesproject.org)
賽茨水庫的計畫與施工時程表。 (sitesproject.org)

加州人口近年雖然成長減緩，但長期來看還是會增加。但北加州的水庫建設計畫遭到許多挫折，紐森州長日前宣布，將繼續大力施壓讓賽茨水庫（Sites Reservoir）可以盡快完成。

聖荷西信使報報導，賽茨水庫計畫在柯魯薩縣（Colusa County）的戴維斯農莊（Davis Ranches）興建，占地5300英畝、耗資45億元。這將是加州50年來最大的新水庫，也是加州第八大水庫。紐森重申他要完成這項專案的決心。

賽茨水庫是一個13哩長的離流湖，在多雨的冬季，它將從沙加緬度河引水儲積，為50萬英畝的中央谷農田和2400 萬人提供水源，其中包括給聖塔克拉拉縣、東灣和洛杉磯的部分地區的居民提供自來水。

紐森說：「我們不能自己擋自己的路。」他批評減緩或阻礙加州水庫建設的訴訟和繁文縟節。賽茨水庫計畫得到拜登總統、農場組織、工會和約20個水務機構的支持，其中包括聖荷西的聖塔克拉拉谷水務局、利弗莫爾的第7區水務局和洛杉磯的大都會水務局，所有這些機構都是夥伴並將從中獲得水資源。

11 月，康曲科士達水區取消了耗資15億元擴建布倫特伍德（Brentwood）附近洛斯瓦克羅斯水庫（Los Vaqueros Reservoir）的計畫，這對北加州擴大蓄水的努力造成了巨大的挫折。經過多年的規畫和談判，灣區水務機構，包括東灣市政公用事業區和聖塔克拉拉谷水務區，未能就誰支付多少費用、每個單位將獲得多少水等問題達成協議，導致擴建計畫告終。

根據2014年選民批准的水債券提案1，洛斯瓦克羅斯水庫獲得了4.77億美元的聯邦資助。康曲科士達水區發言人艾倫（Jennifer Allen）表示，已於11月通知加州水務委員會，不再需要剩餘的4.53億元。

紐森希望把剩下的錢用在賽茨水庫，但謝拉俱樂部、河流之友和其他環保組織反對，他們認為賽茨水庫會從沙加緬度河轉移過多的水，從而傷害瀕臨滅絕的鮭魚、虹鱒和三角洲鮭魚（Delta smelt）。紐森顯然希望得到反環保的川普支持，他說：「Donald Trump, this is your kind of project。」

加州 紐森 洛杉磯

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