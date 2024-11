2025最佳遊輪之旅 稱霸3路線王者是「它」

在兩個評比領域奪冠的Disney Cruise Line。(美聯社)

正在思考明年要怎麼度假嗎?「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)近日剛公布「2025年最佳遊輪路線」(2025 Best Cruise Lines),或許可作為參考之一。

六個領域中,「Viking Ocean Cruises」稱霸三個領域,最佳豪華遊輪路線(Best Luxury Cruise Lines)、最佳雙人遊輪路線(Best Cruise Lines for Couples)與地中海最佳遊輪路線(Best Cruise Lines in the Mediterranean)。

「Disney Cruise Line」也不差,在最佳家庭遊輪路線(Best Cruise Lines for Families)與加勒比海最佳遊輪路線(Best Cruise Lines in the Caribbean)拿下第一。

至於最佳頂級遊輪路線(Best Cruise Lines for the Money),則由「Celebrity Cruises」奪下第一。

參加評選的18家遊輪公司都達到載客或航線的門檻,然後在分六大類進行評比。評比的成績,30%來自專家評分,50%來自乘客評分,20%來自聯邦疾管中心(CDC )的「遊輪衛生評比」(Vessel Sanitation Program)。

另外也會參酌價格、家庭適合度與航點選擇。美國新聞與世界報導的資深旅遊編輯Nicola Wood表示,遊輪路線眾多,這份評比可供旅客得知各家特色、生活設施與優惠措施,做出最合需求的選擇。

以下為六大類的前三名:

・Best Cruise Lines for the Money:Celebrity Cruises、Virgin Voyages、MSC Cruises;

・Best Cruise Lines for Families:Disney Cruise Line、Royal Caribbean International、Norwegian Cruise Line;

・Best Cruise Lines for Couples:Viking Ocean Cruises、Seabourn Cruise Line、Celebrity Cruises;

・Best Cruise Lines in the Caribbean:Disney Cruise Line、Celebrity Cruises、Virgin Voyages;

・Best Cruise Lines in the Mediterranean:Viking Ocean Cruises、Seabourn Cruise Line、Celebrity Cruises;