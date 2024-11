川普當選效應 加州潔淨車輛推動受挑戰

馬斯克(Elon Musk)是川普的重要搭檔,但特斯拉(Tesla)的電動車卻是潔淨車輛,川普若壓抑電動車的成長,馬斯克是否會支持? (圖片來源: tesla.com)

川普 許多年前說的「氣候變遷 是一場騙局」(climate change is a hoax),至今仍被挺川的MAGA族奉為圭臬。隨著川普再度當選總統,加州 在全國主導的應對氣候變遷的鬥爭再次受到威脅,其中最嚴重的就是會削弱加州對潔淨車輛(cleaner vehicles)的推動。

舊金山紀事報報導,現任州長紐森制定了一項雄心勃勃的計劃,逐步到2035年停止銷售汽油動力汽車,並繼續減少卡車、船隻和火車造成的導致地球變暖的碳排放。加州排放的氣候污染物質中,大約一半是由交通造成的。

川普承諾要廢除加州的車輛法規,就像他在第一個總統任期內所做的那樣。加州交通政策的命運不僅影響加州,而且影響美國其他地區,甚至全世界,因為汽車製造商、石油公司和其他企業尋求與加州保持一致,以確保能進入其龐大、利潤豐厚的客戶市場。

柏克萊加大法學院「法律、能源和環境中心」(Center for Law, Energy and the Environment)氣候計畫主任埃爾金德(Ethan Elkind)指出,交通運輸確實是川普政府對加州會造成最大損害的地方,他可能會使加州難以實現氣候目標。

對加州人而言,這個賭注再高不過了。加州剛剛經歷了有史以來最熱的夏季,而地球也預期迎來有史以來最熱的一年,這將是第一個平均氣溫可能比工業化前水平高出攝氏1.5度的年份,科學家們預計,到了這時候,就將出現難以挽回的氣候災難。

由於高溫的影響,野火(wildfires)、大氣河流(atmospheric rivers)和颶風(hurricanes)正在變得更加嚴重。自從川普在選舉中取得決定性勝利以來,這位總統當選人聲稱他有權徹底改革前任的政策。但民調機構表示,主要是經濟以及較小程度的移民議題,導致了川普的勝利,因此,還不確定選民是否願意放棄拜登總統現任政府以及加州所推動的激進氣候議程。