不確定性續增 加州計票恐要花數天甚至數周

無黨派「加州選民基金會」表示,與過去相較,目前加州競選競爭更加激烈,票數差距可能越來越小。(圖取自加州選民基金會官網)

美國大選在即,加州 已有超過760萬名登記選民投票 。但在新聞媒體宣布所有獲勝者或候選人承認勝選或敗選之前,計票工作將持續數天甚至數周。

「CalMatters」報導指出,自加州開始向所有選民郵寄選票以來,選務活動延遲與不確定性持續增加,並且可能引發懷疑甚至陰謀論。因此,州與地方政府選舉官員正嘗試向選民保證,他們的選票不會受到網路與其他攻擊,並且會被正確計算。

為了提高計票透明度與建立公眾信任,無黨派「加州選民基金會」(California Voter Foundation)正設立一項新計畫,將在七個搖擺國會選區,追蹤已記票數(how many ballots have been counted)、尚待計票數(how many ballots remain to be tallied),以及兩位候選人選票之間差距。更新將於本月5日(周二)開始,直至12月5日。

基金會會長亞歷山大(Kim Alexander)聲明表示,與過去相較,目前加州競選競爭更加激烈,票數差距可能越來越小。選舉項目在確定勝選之前,每張選票都必須被清點。雖然過去曾存在部分選票事件,但沒有證據顯示,加州廣泛存在選民欺詐行為、並會因此改變選舉結果。

然而,沙斯塔縣(Shasta County)是選舉威脅與虛假資訊的溫床之一。今年6月,縣議員聘請一名沒有選舉管理經驗的監察人員接替即將卸任的選舉負責人。「CalMatters」報導,自行指定的選務觀察員出現,導致部分選務工作人員辭職。

因為選務觀察員整日在沙斯塔縣選民登記 辦公室尋找任何與選民欺詐有關的不當行為。儘管法律允許選民進入辦公室觀察選舉過程,但工作人員報告表示,觀察員終日跟隨工作人員、並試圖開門進入查看辦公室,迫使部分選務人員離職。

另一方面,選民登記方面數據顯示,11月選舉中,民主黨佔加州登記選民的46%、共和黨佔25%、無黨派選民佔22%,登記選民總數達2260萬人,已創下歷史新高,較2020年同期增加約54萬8000人。