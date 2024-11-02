專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

美國醫學會期刊（JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。（截自NBC）

KTLA 5電視台報導，美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association，JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。文中「牙醫是否總以患者最佳利益為優先考量，還是受經濟動機影響」的觀點，成為爭議焦點。

這篇文章由Paulo Nadanovsky博士與幾位同事撰寫。他主張美國的牙科護理需迫切改革，因遠落後於已逐步向循證治療（evidence-based）發展的其他醫療領域。他於文中指出：「大多數牙科護理依賴的實踐模式，受經營牙醫診所的經濟壓力、牙醫的專業培訓和意見，及患者期望等影響，以致傾向於過度診斷與干預。」

文章指出，由於氟化牙膏廣泛使用，20世紀70年代美國齲齒（俗稱蛀牙）大降，影響牙醫工作量，導致過度診斷與治療，以維持經營。此外，牙醫開始建議無論是否需要，都需進行六個月的例行檢查；也開始用填充物治療更多「非齲性病變」（noncavitated caries lesions），即脫礦琺瑯質斑點，儘管「大多數」這些斑點不會真正發展成蛀牙。他還補充，大多數成人每六個月進行一次牙齒清潔和拋光是不必要的。

他並指出，目前「按服務收費」（fee-for-service）模式很容易被濫用，「基於價值」（value-based）模式會更有效，以「辨識出哪些牙科治療是真正有益，確保相關牙科協會更新相應指南，將資源分配給最需要的人」。

牙醫界對上述評論反應頗為複雜。大多數業界人士認為，牙齒護理始終以患者需求為優先。聖保羅大學（Sao Paulo Univ.）口腔醫學副教授Jayro Guimaraes Jr.指出，牙科不僅關乎齲齒和牙周病，與口腔醫學、口腔疾病及全身性疾病的關聯性同樣重要。

一些專家質疑作者為何未在文中提及頻繁使用牙科X光的問題，此舉會使患者暴露於輻射中。還有專家指出，牙科診所是少數能提供一站式服務的醫療場所。「牙科是臨床檢查、診斷測試（包括X光）與治療多能由同一名醫師完成的少數醫療專業之一，」耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）教授札迪克（Yehuda Zadik）在JAMA評論中寫道，「這種護理模式防止整個過程受到外部監督」。