最不適合搬遷州 加州奪冠

根據消費者事務部最新研究報告,加州名列2024年最不適合搬遷州之首。(NBC)

SPECTRUM NEWS 1報導,若今年打算辦家,加州 和德州 恐不是最佳選擇。根據消費者事務部(Consumer Affairs)最新「2024年最不適合搬遷州」(worst states to move to in 2024)研究,加州名列最不適合搬遷州之首,德州排名第三。這兩個州在教育、健康和安全方面得分都很差。與這兩個州相鄰的幾個州,也名列最不適合搬遷州前十名。

該報告基於五個類別,對全美50州和華盛頓特區進行比較,每個類別各占20分:可負擔性、經濟、教育和健康、生活品質和安全性。加州和德州在這些類別得分均較低。

其中,加州在教育和健康方面為49分,生活品質42分,安全性42分。德州可負擔性41分,經濟得分37,教育與健康51分,安全性得分38。

CNBC先前將德州評為美國生活品質最差的州,原因包括歧視、缺乏健康保險、糟糕的失業福利及缺乏生育和投票權利等。今年5月,「富比世 顧問公司」(Forbes Advisor)連續第二年,將德州評為精神健康護理最差的州。

名列前十的州還包括新墨西哥(New Mexico,第二名)、路易斯安那(Louisiana,第四),第五至第十名分別為阿拉斯加(Alaske)、華盛頓(Washington)、奧克拉荷馬(Oklahoma)、華盛頓特區(Washington, D.C.)、俄勒岡(Oregon)與密西西比(Mississippi)等州。