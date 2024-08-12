最不適合搬遷州 加州奪冠

根據消費者事務部最新研究報告，加州名列2024年最不適合搬遷州之首。（NBC）

SPECTRUM NEWS 1報導，若今年打算辦家，加州 和德州 恐不是最佳選擇。根據消費者事務部（Consumer Affairs）最新「2024年最不適合搬遷州」（worst states to move to in 2024）研究，加州名列最不適合搬遷州之首，德州排名第三。這兩個州在教育、健康和安全方面得分都很差。與這兩個州相鄰的幾個州，也名列最不適合搬遷州前十名。

該報告基於五個類別，對全美50州和華盛頓特區進行比較，每個類別各占20分：可負擔性、經濟、教育和健康、生活品質和安全性。加州和德州在這些類別得分均較低。

其中，加州在教育和健康方面為49分，生活品質42分，安全性42分。德州可負擔性41分，經濟得分37，教育與健康51分，安全性得分38。

CNBC先前將德州評為美國生活品質最差的州，原因包括歧視、缺乏健康保險、糟糕的失業福利及缺乏生育和投票權利等。今年5月，「富比世 顧問公司」（Forbes Advisor）連續第二年，將德州評為精神健康護理最差的州。

名列前十的州還包括新墨西哥（New Mexico，第二名）、路易斯安那（Louisiana，第四），第五至第十名分別為阿拉斯加（Alaske）、華盛頓（Washington）、奧克拉荷馬（Oklahoma）、華盛頓特區（Washington, D.C.）、俄勒岡（Oregon）與密西西比（Mississippi）等州。