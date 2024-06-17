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六人行30周年特展 經典重現

記者朱敏梓／洛杉磯報導
限時獨家展示區將展出劇中經典劇集的服裝。（華納兄弟工作室）
限時獨家展示區將展出劇中經典劇集的服裝。（華納兄弟工作室）

好萊塢華納兄弟工作室（Warner Bros. Studio ）宣布，在經典美劇「六人行」（Friends）播出30周年之際，將在其演播室商店內開設全新獨家展示區，免費向公眾開放。

這一獨特的展示區讓粉絲們能夠近距離觀賞劇中經典戲服，這些服裝記錄了「六人行」中一些最難忘的時刻。這些標誌性服裝包括：飾演Rachel的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）在「感恩節之夜」（The One with all the Thanksgivings）的裝扮，飾演Chandler的馬修派瑞（Matthew Perry）在「求婚者」（The One with the Proposal）的裝扮，飾演Phoebe一角的麗莎庫卓(Lisa Kudrow)在「The One with all the Thanksgivings」的裝扮等。

此外，參觀者還可以參觀劇中經典場景，包括出現在片頭中的噴泉，拍攝棚第24號舞台，即「六人行舞台」，該劇10季均在此拍攝，以及參觀劇中中央公園場景。客人還可以在重建的Central Perk咖啡館中享用咖啡。

展覽時值該劇播出30周年，華納兄弟在其Studio Store中發布了30周年紀念商品，如T恤、帽子、遊戲和廚具。談到該劇播出已30周年，主演之一珍妮佛安妮絲頓在接受採訪時表示：「我還記得它要在NBC電視上首映的那天…我們興奮不已，感覺就像昨天一樣。它擁有如此漫長、美好的生命，而且對人們仍然意義重大，這是最偉大的禮物之一。」

該獨家展示區免費向公眾開放。（華納兄弟工作室）
該獨家展示區免費向公眾開放。（華納兄弟工作室）

咖啡 馬修派瑞 美劇

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