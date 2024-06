六人行30周年特展 經典重現

限時獨家展示區將展出劇中經典劇集的服裝。(華納兄弟工作室)

好萊塢華納兄弟工作室(Warner Bros. Studio )宣布,在經典美劇 「六人行」(Friends)播出30周年之際,將在其演播室商店內開設全新獨家展示區,免費向公眾開放。

這一獨特的展示區讓粉絲們能夠近距離觀賞劇中經典戲服,這些服裝記錄了「六人行」中一些最難忘的時刻。這些標誌性服裝包括:飾演Rachel的珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)在「感恩節之夜」(The One with all the Thanksgivings)的裝扮,飾演Chandler的馬修派瑞 (Matthew Perry)在「求婚者」(The One with the Proposal)的裝扮,飾演Phoebe一角的麗莎庫卓(Lisa Kudrow)在「The One with all the Thanksgivings」的裝扮等。

此外,參觀者還可以參觀劇中經典場景,包括出現在片頭中的噴泉,拍攝棚第24號舞台,即「六人行舞台」,該劇10季均在此拍攝,以及參觀劇中中央公園場景。客人還可以在重建的Central Perk咖啡 館中享用咖啡。