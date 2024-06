迪士尼加州冒險樂園 砍現場表演

瓦干達勇士與小孩一起鍛鍊。(取自巴黎迪士尼樂園網站)

南加 新聞集團報導,迪士尼加州 冒險樂園(Disney California Adventure)決定縮減兩項「現場氣氛表演」(atmosphere entertainment)的演出時間,6月還是每天演出的「Warriors of Wakanda」(瓦干達勇士)與「Citizens of Buena Vista Street」(博偉街市民),自7月起每周都將減少兩天。正值夏季旅遊熱潮,迪士尼減少演出的決定引發外界猜測。

經常報導迪士尼小道消息的WDW News Today以「傳聞」(Rumor)為標題指出,迪士尼集團將進一步刪減各項演出的時間,最後卻意味不明地突然冒出一段,「迪士尼的1700名遊行與角色扮演者在5月決定成立工會」,似乎暗指表演時間減少與籌組工會有關。

迪士尼加州冒險樂園給南加新聞集團的回應表示,園方正在調整部分演出的時程,他們將會持續評估演出情形並做出調整。兩項演出在7月的表演時間都減少20%。

在「Avengers Campus」(復仇者聯盟園區)演出的「Warriors of Wakanda: The Disciplines of the Dora Milaje」,7月起取消周日與周一的演出。秀展主題為「黑豹」(Black Panther)的貼身保鑣展現體能,並帶領遊客進行技能訓練。

「Citizens of Buena Vista Street」的演出地點則為一進園區的大街上,本意是以真人扮演的1920年代警察、信差與市長與遊客互動,還原華特・迪士尼初到洛杉磯時的工作環境,但自7月起周四與周五將不再演出。