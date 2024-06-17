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迪士尼加州冒險樂園 砍現場表演

編譯胡立宗／綜合報導
瓦干達勇士與小孩一起鍛鍊。（取自巴黎迪士尼樂園網站）
瓦干達勇士與小孩一起鍛鍊。（取自巴黎迪士尼樂園網站）

南加新聞集團報導，迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）決定縮減兩項「現場氣氛表演」（atmosphere entertainment）的演出時間，６月還是每天演出的「Warriors of Wakanda」（瓦干達勇士）與「Citizens of Buena Vista Street」（博偉街市民），自７月起每周都將減少兩天。正值夏季旅遊熱潮，迪士尼減少演出的決定引發外界猜測。

經常報導迪士尼小道消息的WDW News Today以「傳聞」（Rumor）為標題指出，迪士尼集團將進一步刪減各項演出的時間，最後卻意味不明地突然冒出一段，「迪士尼的1700名遊行與角色扮演者在5月決定成立工會」，似乎暗指表演時間減少與籌組工會有關。

迪士尼加州冒險樂園給南加新聞集團的回應表示，園方正在調整部分演出的時程，他們將會持續評估演出情形並做出調整。兩項演出在7月的表演時間都減少20%。

在「Avengers Campus」（復仇者聯盟園區）演出的「Warriors of Wakanda: The Disciplines of the Dora Milaje」，7月起取消周日與周一的演出。秀展主題為「黑豹」（Black Panther）的貼身保鑣展現體能，並帶領遊客進行技能訓練。

「Citizens of Buena Vista Street」的演出地點則為一進園區的大街上，本意是以真人扮演的1920年代警察、信差與市長與遊客互動，還原華特・迪士尼初到洛杉磯時的工作環境，但自7月起周四與周五將不再演出。

加州冒險樂園之前已經傳出部分表演6月底完全暫停，而「Doctor Strange: Mysteries of the Mystic Arts」、「Club Pixar」、「Paradise Garden Bandstand」則是減少演出。因此WDW News Today以新增名單強調，迪士尼樂園正在持續減少現場演出。

在迪士尼加州冒險樂園演出的瓦干達勇士。（取自巴黎迪士尼樂園網站）
在迪士尼加州冒險樂園演出的瓦干達勇士。（取自巴黎迪士尼樂園網站）

迪士尼 加州 南加

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